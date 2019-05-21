Футбол

«Аталанта» оставила «Милан» без Лиги чемпионовМосковский Комсомолец 08:08

Только что скромная «Аталанта» забила три безответных мяча в ворота «Ювентуса» и заставила обладателя четырех последних кубков Италии сложить свои полномочия. После кубковой игры с чемпионом «Аталанту» начали воспринимать всерьез даже самые заядлые скептики.
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«Аталанта» празднует исторический выход в Лигу чемпионов: видео

Sport24.ruвчера в 23:10

«Аталанта» празднует выход в Лигу чемпионов. Фото, видео

Спорт-Экспрессвчера в 20:57

Чемпионат Италии. «Милан» победил СПАЛ, «Интер» обыграл «Эмполи», «Рома» – «Парму»

Sports.ruвчера в 16:53

«Аталанта» и «Интер» сыграют в Лиге чемпионов, «Милан» и «Рома» выступят в ЛЕ

Чемпионатвчера в 16:34

«Аталанта» и «Интер» сыграют в Лиге чемпионов, «Милан» и «Рома» - в Лиге Европы

Советский спортвчера в 16:36

Они лишили «Рому» и «Милан» Лиги чемпионов. Главное открытие Италии: лучшая атака, тренер без титулов и экс-игрок «Спартака»

Матч ТВвчера в 17:23

«Краснодар» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов

Все про Спорт ру25 мая в 19:24
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Политика

В партии Зеленского отказались от дефолта

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил против объявления в стране дефолта.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Общество

Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов Nordwind

Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), следует из материалов на сайте ведомства.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Перехваченные НАТО российские истребители попали на фото

Представители испанских военных рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M в составе воздушной полиции НАТО перехватили самолеты российских ВВС после того, как последние вошли в воздушное пространство "восточного фланга" альянса.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»

В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Гаджеты

Владелец TikTok планирует создать собственный смартфон

Компания ByteDance, которая владеет приложением для обмена видео TikTok, займется разработкой собственного смартфона, пишет Financial Times.
Обновлено в 06:04
Наука

Четвероногий робот отбуксировал трехтонный самолет

Робот не только сдвинул с места, но и буксировал около десяти метров трехтонный пассажирский самолет P180.
Обновлено вчера в 01:17
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Экономика

Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 года

Курс биткоина впервые с 2017 года приблизился к отметке в $9 тыс. Об этом пишет Bloomberg 27 мая.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео

Обновлено в 06:55
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций

Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Политика

Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко

Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:09
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Политика

Рада не будет реагировать на «пасквили» Зеленского, заявил Парубий

Верховная рада не будет реагировать на призывы президента Украины Владимира Зеленского о необходимости срочно принять «реформаторские законы», заявил 27 мая спикер Рады Андрей Парубий.
Обновлено в 07:41
Общество

Лувр в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников

Сотрудники музея задыхаются от наплыва посетителей, подчеркивает профсоюз. По его данным, в прошлом году Лувр посетили более 10 млн человек.
Обновлено в 09:03
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Компания BMW презентовала новое поколение BMW 1-Series, созданное на новой переднеприводной платформе FAAR, предполагающей поперечное расположение двигателя.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз

Обновлено в 08:15
Футбол

«Зенит» установил новый рекорд в РПЛ по посещаемости матчей

Обновлено вчера в 11:01
Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Здоровье

В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как проводит время с сыном

Несмотря на плотный рабочий график, ведущий и юморист Максим Галкин старается проводить достаточно времени в кругу своей семьи, в особенности с детьми, дабы они не чувствовали себя обделенными отцовским вниманием.
Обновлено в 06:39
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область).
Обновлено в 07:32
Общество

Число мужчин с ожирением в России за 16 лет выросло в три раза

Количество мужчин, страдающих ожирением, выросло в три раза с 2003 года.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских

Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
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