«Аталанта» оставила «Милан» без Лиги чемпионовМосковский Комсомолец 08:08

Только что скромная «Аталанта» забила три безответных мяча в ворота «Ювентуса» и заставила обладателя четырех последних кубков Италии сложить свои полномочия. После кубковой игры с чемпионом «Аталанту» начали воспринимать всерьез даже самые заядлые скептики.

Спорт день за днем

Все про Спорт ру

Политика В партии Зеленского отказались от дефолта Глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил против объявления в стране дефолта.

Происшествия Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.

Общество Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов Nordwind Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), следует из материалов на сайте ведомства.

Армия и оружие Перехваченные НАТО российские истребители попали на фото Представители испанских военных рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M в составе воздушной полиции НАТО перехватили самолеты российских ВВС после того, как последние вошли в воздушное пространство "восточного фланга" альянса.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина» В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.

Гаджеты Владелец TikTok планирует создать собственный смартфон Компания ByteDance, которая владеет приложением для обмена видео TikTok, займется разработкой собственного смартфона, пишет Financial Times.

Наука Четвероногий робот отбуксировал трехтонный самолет Робот не только сдвинул с места, но и буксировал около десяти метров трехтонный пассажирский самолет P180.

Транспорт Таксистам хотят запретить работать сверхурочно Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.

Экономика Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 года Курс биткоина впервые с 2017 года приблизился к отметке в $9 тыс. Об этом пишет Bloomberg 27 мая.

Происшествия В одесской колонии заключенные подняли бунт Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.

Культура Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.

Политика Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.

Происшествия В Киеве треснул новый стеклянный мост В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.

Политика Рада не будет реагировать на «пасквили» Зеленского, заявил Парубий Верховная рада не будет реагировать на призывы президента Украины Владимира Зеленского о необходимости срочно принять «реформаторские законы», заявил 27 мая спикер Рады Андрей Парубий.

Общество Лувр в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников Сотрудники музея задыхаются от наплыва посетителей, подчеркивает профсоюз. По его данным, в прошлом году Лувр посетили более 10 млн человек.

Авто BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения Компания BMW презентовала новое поколение BMW 1-Series, созданное на новой переднеприводной платформе FAAR, предполагающей поперечное расположение двигателя.

Экономика Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.

Здоровье В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.

Политика В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.

Происшествия Москвичка бросила ребенка в торговом центре В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как проводит время с сыном Несмотря на плотный рабочий график, ведущий и юморист Максим Галкин старается проводить достаточно времени в кругу своей семьи, в особенности с детьми, дабы они не чувствовали себя обделенными отцовским вниманием.

Космос Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область).

Шоу-бизнес Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.