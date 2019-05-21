Футбол
«Аталанта» оставила «Милан» без Лиги чемпионовМосковский Комсомолец 08:08
Только что скромная «Аталанта» забила три безответных мяча в ворота «Ювентуса» и заставила обладателя четырех последних кубков Италии сложить свои полномочия. После кубковой игры с чемпионом «Аталанту» начали воспринимать всерьез даже самые заядлые скептики.
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Чемпионат Италии. «Милан» победил СПАЛ, «Интер» обыграл «Эмполи», «Рома» – «Парму»
Sports.ruвчера в 16:53
«Аталанта» и «Интер» сыграют в Лиге чемпионов, «Милан» и «Рома» - в Лиге Европы
Советский спортвчера в 16:36
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Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
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Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций
Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
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Число мужчин с ожирением в России за 16 лет выросло в три раза
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