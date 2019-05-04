Футбол
«Аталанта» оказалась сильнее «Лацио»Матч ТВ 11:12
«Лацио» на своем поле уступил «Аталанте» в матче 35-го тура чемпионата Италии. В составе гостей отличились Дуван Сапата, Тимоти Кастань и Берат Джимсити. Отметим, что «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги, «Лацио» идет восьмым.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:49, Ашберн
Футбол
«Уфа» ушла от поражения в матче с «Крыльями Советов»
Обновлено в 09:00
Происшествия
Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево
По неофициальным данным, не менее 10 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» погибли; одной из жертв катастрофы стала стюардесса, спасавшая людей.
Обновлено в 13:08
Происшествия
На борту сгоревшего самолета был глава Североморска
На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.
Обновлено в 15:15
Политика
Военные Венесуэлы сожгли письмо самозванца Гуаидо
Военные Венесуэлы не стали предавать свой народ и сожгли письмо самозванца Хуана Гуаидо, который на протяжении длительного времени при поддержке США пытается свергнуть законную власть в стране.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Андрей Чибис прибыл в мурманский аэропорт после пожара в Шереметьево
Врио губернатора Мурманской области прибыл в Мурманский аэропорт после пожара на борту мурманского самолета в столичном Шереметьево.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено в 11:00
Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Происшествия
13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи
Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Происшествия
МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Футбол
У. Дембеле может пропустить 3-4 недели из-за травмы
Травму игрок получил в матче 36-го тура Примеры с «Сельтой» (0:2). Из-за этой травмы форвард может пропустить 3-4 недели.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Azur Air вернет в Оренбург пассажиров задержанного в ОАЭ рейса 5 мая
Обновлено вчера в 09:36
Здоровье
В ХМАО начался сезон активности клещей
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Югры, в регионе начался сезон активности клещей.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Волгограде грузовик столкнулся с автобусом
Обновлено в 08:09
Происшествия
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев
"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Елена Север: «Дочери Алсу зрители нанесли непоправимую травму»
Елена Север считает, что зрители нанесли Микелле Абрамовой непоправимую травму, даже имея благие намерения.
Обновлено в 12:04
Религия
У мусульман начался священный месяц рамадан
В это воскресенье с заходом солнца у мусульман начинается священный месяц рамадан - время поста и молитвы, когда приверженцы ислама добрыми делами и воздержанием будут испрашивать у всевышнего прощения грехов.
Обновлено в 02:28
Единоборства
Федор Емельяненко проведет переговоры о продолжении карьеры
42-летний российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пока не принял решение о продолжении карьеры.
Обновлено в 08:54
Гаджеты
В этом году объёмы поставок жёстких дисков для ПК могут сократиться на 50 %
Японский производитель электродвигателей для жёстких дисков Nidec опубликовал интересный прогноз, согласно которому снижение популярности жёстких дисков в сегменте ПК и ноутбуков будет в ближайшие годы только усиливаться.
Обновлено в 11:11
Кино
Преподаватель наказал учеников спойлерами из «Мстителей 4»
Как пожаловался один из учащихся американской школы, преподаватель наказывал нерадивых учеников спойлерами.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:07