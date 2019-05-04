«Аталанта» оказалась сильнее «Лацио»Матч ТВ 11:12

«Лацио» на своем поле уступил «Аталанте» в матче 35-го тура чемпионата Италии. В составе гостей отличились Дуван Сапата, Тимоти Кастань и Берат Джимсити. Отметим, что «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги, «Лацио» идет восьмым.

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Происшествия Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево По неофициальным данным, не менее 10 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» погибли; одной из жертв катастрофы стала стюардесса, спасавшая людей.

Происшествия На борту сгоревшего самолета был глава Североморска На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.

Политика Военные Венесуэлы сожгли письмо самозванца Гуаидо Военные Венесуэлы не стали предавать свой народ и сожгли письмо самозванца Хуана Гуаидо, который на протяжении длительного времени при поддержке США пытается свергнуть законную власть в стране.

Происшествия Андрей Чибис прибыл в мурманский аэропорт после пожара в Шереметьево Врио губернатора Мурманской области прибыл в Мурманский аэропорт после пожара на борту мурманского самолета в столичном Шереметьево.

Шоу-бизнес Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.

Хоккей Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.

Происшествия 13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево.

Футбол У. Дембеле может пропустить 3-4 недели из-за травмы Травму игрок получил в матче 36-го тура Примеры с «Сельтой» (0:2). Из-за этой травмы форвард может пропустить 3-4 недели.

Происшествия Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100 Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.

Здоровье В ХМАО начался сезон активности клещей Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Югры, в регионе начался сезон активности клещей.

Происшествия В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев "Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.

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Гаджеты В этом году объёмы поставок жёстких дисков для ПК могут сократиться на 50 % Японский производитель электродвигателей для жёстких дисков Nidec опубликовал интересный прогноз, согласно которому снижение популярности жёстких дисков в сегменте ПК и ноутбуков будет в ближайшие годы только усиливаться.

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