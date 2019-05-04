Футбол

«Аталанта» оказалась сильнее «Лацио»Матч ТВ 11:12

«Лацио» на своем поле уступил «Аталанте» в матче 35-го тура чемпионата Италии. В составе гостей отличились Дуван Сапата, Тимоти Кастань и Берат Джимсити. Отметим, что «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги, «Лацио» идет восьмым.
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«Аталанта» оказалась сильнее «Лацио»

Матч ТВ11:12

«Аталанта» в гостях обыграла «Лацио»

Спорт-Экспресс11:10

«Парма» - «Сампдория»: могут ли «крестоносцы» рассчитывать на очки?

Все про Спорт рувчера в 10:09

«Аталанта» обыграла «Лацио», «Фрозиноне» вылетел в Серию Б

Sport24.ru11:15

Куальярелла забил 25-й гол в сезоне серии А, 8 – с пенальти

Sports.ru09:57

5 мая 16:00. Видеотрансляция матча «Лацио» — «Аталанта» — 1:3

Еженедельник Футбол06:06

«Аталанта» обыграла «Лацио» в Серии А

Чемпионат11:03
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:49, Ашберн
Происшествия

СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:36
Футбол

«Уфа» ушла от поражения в матче с «Крыльями Советов»

Обновлено в 09:00
Происшествия

Количество погибших в авиакатастрофе в Шереметьево увеличилось до 13

Обновлено в 15:06
Происшествия

Число жертв инцидента в Шереметьево возросло до 13 человек

Обновлено в 14:10
Происшествия

Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево

По неофициальным данным, не менее 10 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» погибли; одной из жертв катастрофы стала стюардесса, спасавшая людей.
Обновлено в 13:08
Происшествия

На борту сгоревшего самолета был глава Североморска

На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.
Обновлено в 15:15
Политика

Военные Венесуэлы сожгли письмо самозванца Гуаидо

Военные Венесуэлы не стали предавать свой народ и сожгли письмо самозванца Хуана Гуаидо, который на протяжении длительного времени при поддержке США пытается свергнуть законную власть в стране.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива

Обновлено в 15:26
Происшествия

Андрей Чибис прибыл в мурманский аэропорт после пожара в Шереметьево

Врио губернатора Мурманской области прибыл в Мурманский аэропорт после пожара на борту мурманского самолета в столичном Шереметьево.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено в 11:00
Хоккей

Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Происшествия

13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи

Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Происшествия

МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Футбол

У. Дембеле может пропустить 3-4 недели из-за травмы

Травму игрок получил в матче 36-го тура Примеры с «Сельтой» (0:2). Из-за этой травмы форвард может пропустить 3-4 недели.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Azur Air вернет в Оренбург пассажиров задержанного в ОАЭ рейса 5 мая

Обновлено вчера в 09:36
Здоровье

В ХМАО начался сезон активности клещей

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Югры, в регионе начался сезон активности клещей.
Обновлено в 14:39
Происшествия

В Волгограде грузовик столкнулся с автобусом

Обновлено в 08:09
Происшествия

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев

"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Елена Север: «Дочери Алсу зрители нанесли непоправимую травму»

Елена Север считает, что зрители нанесли Микелле Абрамовой непоправимую травму, даже имея благие намерения.
Обновлено в 12:04
Религия

У мусульман начался священный месяц рамадан

В это воскресенье с заходом солнца у мусульман начинается священный месяц рамадан - время поста и молитвы, когда приверженцы ислама добрыми делами и воздержанием будут испрашивать у всевышнего прощения грехов.
Обновлено в 02:28
Единоборства

Федор Емельяненко проведет переговоры о продолжении карьеры

42-летний российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пока не принял решение о продолжении карьеры.
Обновлено в 08:54
Гаджеты

В этом году объёмы поставок жёстких дисков для ПК могут сократиться на 50 %

Японский производитель электродвигателей для жёстких дисков Nidec опубликовал интересный прогноз, согласно которому снижение популярности жёстких дисков в сегменте ПК и ноутбуков будет в ближайшие годы только усиливаться.
Обновлено в 11:11
Кино

Преподаватель наказал учеников спойлерами из «Мстителей 4»

Как пожаловался один из учащихся американской школы, преподаватель наказывал нерадивых учеников спойлерами.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Пользователей шокировала «эвакуация» ручной клади в сгоревшем Superjet

Обновлено в 15:29
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Происшествия

Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:07
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