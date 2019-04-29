Футбол
«Аталанта» обыграла «Удинезе» и вернулась в зону ЛЧСпорт-Экспресс вчера в 15:28
"Аталанта" переиграла "Удинезе" в матче 34-го тура чемпионата Италии – 2:0. В составе победителей отличились Мартен де Рон и Марио Пашалич. "Аталанта" продлила серию без поражений в чемпионате Италии до девяти матчей, а "Удинезе" остается без побед уже четыре игры.
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Серия А. «Аталанта» обыграла «Удинезе» и вышла в зону ЛЧ, забил экс-спартаковец Пашалич
Бомбардир.рувчера в 15:24
«Аталанта» вышла на 4-е место в серии А и может сыграть в группе Лиги чемпионов
Sports.ruвчера в 14:52
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