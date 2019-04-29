Футбол

«Аталанта» обыграла «Удинезе» в домашнем матчеСоветский спорт 14:55

После 34 туров серии А Аталанта занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 59 очков. Удинезе с 33 баллами идет на 17-й позиции.
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«Аталанта» обыграла «Удинезе» и вернулась в зону ЛЧ

Спорт-Экспресс15:28

Серия А. «Аталанта» обыграла «Удинезе» и вышла в зону ЛЧ, забил экс-спартаковец Пашалич

Бомбардир.ру15:24

«Аталанта» обыграла «Удинезе» и поднялась в зону ЛЧ в турнирной таблице

Матч ТВ14:56

«Аталанта» обыграла «Удинезе» в домашнем матче

Советский спорт14:55

«Аталанта» одержала победу в домашнем матче с «Удинезе»

Чемпионат14:52

«Аталанта» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 9 матчей

РИА Новости15:10

«Аталанта» вышла на 4-е место в серии А и может сыграть в группе Лиги чемпионов

Sports.ru14:52
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Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

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Армия и оружие

В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы

Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
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Происшествия

Под Тулой кассира супермаркета убили на глазах покупателей

По предварительным данным следствия, мужчина, вооруженный ножом, вошел в трговый зал и напал на женщину - кассира.
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Политика

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Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
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Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

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Армия и оружие

Военный историк объяснил появление «белухи-шпионки» у берегов Норвегии

Приплывшая к норвежским берегам белуха не может быть связана с российским флотом, заявил военный историк Юрий Кнутов.
Обновлено в 09:09
Авто

Раскрыты некоторые особенности нового Mercedes-Benz GLS для России

Новый флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS, недавно представленный на автосалоне в Нью-Йорке, приедет в Россию в двух модификациях: дизельной GLS 400 d и бензиновой GLS 450.
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Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней

Пари Лэй Цзюнь, основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi, и гендиректор производителя кондиционеров Gree Electric Дун Минчжу заключили в 2013 году в эфире китайского телевидения.
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Наука

Люди с бессонницей не могут забыть ошибки, которые сделали в прошлом

Люди, которые подвержены частой бессоннице, испытывают чувство вины и стыда из-за позорных эпизодов своего прошлого.
Обновлено 27 апреля в 10:31
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Наука

Исследователи разработали регулируемые спасательные одеяла

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Обновлено в 14:13
Экономика

В российские банки пришло $300 млн из Венесуэлы

Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал 2018 года выросли на 29%, с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствует статистика Банка России.
Обновлено в 09:36
Происшествия

TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце

Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Политика

Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики.
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Кино

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Жюри «Кинотавра» в этом году возглавит Константин Хабенский.
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Энергетика

Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии

26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
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Культура

Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»

По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
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Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
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Политика

Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы

Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Полицию Шри-Ланки предупреждали о готовящихся терактах за 12 дней

Глава разведки Шри-Ланки предупредил начальника полиции о готовящихся терактах за 12 дней, но тот проигнорировал эту информацию, передает The New York Times.
Обновлено в 14:18
Культура

Нагиев назвал условие ухода из шоу «Голос» после скандала

По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Общество

Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске

Обновлено в 07:21
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В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок

Обновлено в 07:42
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Samsung продемонстрировала новый вертикальный телевизор

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Караулова рассказала о стыде за содеянное

Студентка МГУ имени М. В. Ломоносова Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство", рассказала о стыде за совершенный поступок.
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Компания Samsung может запустить собственный игровой облачный сервис.
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