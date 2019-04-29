Футбол
«Аталанта» обыграла «Удинезе» в домашнем матчеСоветский спорт 14:55
После 34 туров серии А Аталанта занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 59 очков. Удинезе с 33 баллами идет на 17-й позиции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Армия и оружие
В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы
Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Под Тулой кассира супермаркета убили на глазах покупателей
По предварительным данным следствия, мужчина, вооруженный ножом, вошел в трговый зал и напал на женщину - кассира.
Обновлено в 15:55
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Военный историк объяснил появление «белухи-шпионки» у берегов Норвегии
Приплывшая к норвежским берегам белуха не может быть связана с российским флотом, заявил военный историк Юрий Кнутов.
Обновлено в 09:09
Авто
Раскрыты некоторые особенности нового Mercedes-Benz GLS для России
Новый флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS, недавно представленный на автосалоне в Нью-Йорке, приедет в Россию в двух модификациях: дизельной GLS 400 d и бензиновой GLS 450.
Обновлено в 08:19
Экономика
Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней
Пари Лэй Цзюнь, основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi, и гендиректор производителя кондиционеров Gree Electric Дун Минчжу заключили в 2013 году в эфире китайского телевидения.
Обновлено в 12:03
Наука
Люди с бессонницей не могут забыть ошибки, которые сделали в прошлом
Люди, которые подвержены частой бессоннице, испытывают чувство вины и стыда из-за позорных эпизодов своего прошлого.
Обновлено 27 апреля в 10:31
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Наука
Исследователи разработали регулируемые спасательные одеяла
Сотрудники Калифорнийского университета для разработки создали новое адаптивное одеяло, которое меняет свои свойства в зависимости от того, как его растянули.
Обновлено в 14:13
Экономика
В российские банки пришло $300 млн из Венесуэлы
Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал 2018 года выросли на 29%, с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствует статистика Банка России.
Обновлено в 09:36
Происшествия
TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце
Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Политика
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики.
Обновлено в 14:46
Кино
Хабенский возглавил жюри «Кинотавра»
Жюри «Кинотавра» в этом году возглавит Константин Хабенский.
Обновлено в 10:54
Энергетика
Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии
26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено в 15:31
Культура
Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»
По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
Обновлено в 09:55
Политика
Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы
Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Полицию Шри-Ланки предупреждали о готовящихся терактах за 12 дней
Глава разведки Шри-Ланки предупредил начальника полиции о готовящихся терактах за 12 дней, но тот проигнорировал эту информацию, передает The New York Times.
Обновлено в 14:18
Культура
Нагиев назвал условие ухода из шоу «Голос» после скандала
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Кино
В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок
Обновлено в 07:42
Гаджеты
Samsung продемонстрировала новый вертикальный телевизор
Обновлено в 16:22
Общество
Караулова рассказала о стыде за содеянное
Студентка МГУ имени М. В. Ломоносова Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство", рассказала о стыде за совершенный поступок.
Обновлено в 15:18
Гаджеты
Samsung может запустить игровой сервис
Компания Samsung может запустить собственный игровой облачный сервис.
Обновлено в 08:42
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Рубином» в чемпионате России
Обновлено в 14:58