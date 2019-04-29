«Аталанта» обыграла «Удинезе» в домашнем матчеСоветский спорт 14:55

После 34 туров серии А Аталанта занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 59 очков. Удинезе с 33 баллами идет на 17-й позиции.

Спорт день за днем

Армия и оружие В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.

Происшествия Под Тулой кассира супермаркета убили на глазах покупателей По предварительным данным следствия, мужчина, вооруженный ножом, вошел в трговый зал и напал на женщину - кассира.

Политика Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.

Армия и оружие Военный историк объяснил появление «белухи-шпионки» у берегов Норвегии Приплывшая к норвежским берегам белуха не может быть связана с российским флотом, заявил военный историк Юрий Кнутов.

Авто Раскрыты некоторые особенности нового Mercedes-Benz GLS для России Новый флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS, недавно представленный на автосалоне в Нью-Йорке, приедет в Россию в двух модификациях: дизельной GLS 400 d и бензиновой GLS 450.

Экономика Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней Пари Лэй Цзюнь, основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi, и гендиректор производителя кондиционеров Gree Electric Дун Минчжу заключили в 2013 году в эфире китайского телевидения.

Наука Исследователи разработали регулируемые спасательные одеяла Сотрудники Калифорнийского университета для разработки создали новое адаптивное одеяло, которое меняет свои свойства в зависимости от того, как его растянули.

Экономика В российские банки пришло $300 млн из Венесуэлы Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал 2018 года выросли на 29%, с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствует статистика Банка России.

Политика Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской области В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики.

Кино Хабенский возглавил жюри «Кинотавра» Жюри «Кинотавра» в этом году возглавит Константин Хабенский.

Энергетика Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии 26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.

Происшествия В Ярославской области осудили банду педофилов Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.

Политика Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Армия и оружие Полицию Шри-Ланки предупреждали о готовящихся терактах за 12 дней Глава разведки Шри-Ланки предупредил начальника полиции о готовящихся терактах за 12 дней, но тот проигнорировал эту информацию, передает The New York Times.

Культура Нагиев назвал условие ухода из шоу «Голос» после скандала По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.

Общество Караулова рассказала о стыде за содеянное Студентка МГУ имени М. В. Ломоносова Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство", рассказала о стыде за совершенный поступок.

Гаджеты Samsung может запустить игровой сервис Компания Samsung может запустить собственный игровой облачный сервис.