Футбол
«Аталанта» обыграла «Удинезе» в домашнем матчеСоветский спорт вчера в 14:55
После 34 туров серии А Аталанта занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 59 очков. Удинезе с 33 баллами идет на 17-й позиции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Серия А. «Аталанта» обыграла «Удинезе» и вышла в зону ЛЧ, забил экс-спартаковец Пашалич
Бомбардир.рувчера в 15:24
«Аталанта» вышла на 4-е место в серии А и может сыграть в группе Лиги чемпионов
Sports.ruвчера в 14:52
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Транспорт
Возобновились перевозки в Крым по единому билету
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Путин заявил об общем гражданстве для россиян и украинцев
Общее гражданство сделает россиян и украинцев намного сильнее и успешнее.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Россияне два дня будут работать на час меньше и смогут продлить отпуск
Как пояснили "Российской газете" в Роструде, так как 30 апреля является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
В Японии проходит церемония отречения императора от престола
В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
В пригороде Южно-Сахалинска вспыхнули дачи
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись дачные дома, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 01:56
Происшествия
Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
Учителя, врачи и студенты устроили беспорядки в столице Гондураса
Парламент Гондураса одобрил законопроекты в сфере образования и здравоохранения. Преподаватели и медики опасаются массовых увольнений.
Обновлено в 00:32
Общество
Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»
Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».
Обновлено в 00:00
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать мясо для шашлыка
Роспотребнадзор в преддверии майских праздников рассказал, какое мясо или маринад из него нужно покупать, чтобы шашлык доставил наслаждение и не вызвал проблем с пищеварением.
Обновлено в 00:42
Происшествия
В Якутии осужден вербовщик террористической организации
Как сообщила во вторник пресс-служба Управления ФСБ России по РС(Я), преступную деятельность модератор радикальной исламистской идеологии осуществлял, проживая в Якутии.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
По данным издания, АКИТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории «для личного пользования» и обложить сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Глава Хакасии и его жена в 2018 году увеличили доходы более чем вдвое
Глава Хакасии Валентин Коновалов заработал в прошлом году 607 тысяч рублей - втрое больше, чем годом ранее, а его жена Светлана - 441 тысячу рублей, что почти в два раза превышает ее доходы в 2018 году.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 11:52
Футбол
«Спартак» упустил победу в матче с «Рубином»
Обновлено вчера в 14:35
Авто
Рассекречены особенности военного кабриолета Aurus для парада Победы
Какими особенностями обладают кабриолеты Aurus, сделанные по техническому заданию Минобороны РФ для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на Параде Победы, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
В Дамаске показали копию уничтоженного боевиками потолка храма Баала
Национальный музей Дамаска получил в подарок от итальянских скульпторов копию части потолочного свода древнего храма Баала в Пальмиры, длиной в четыре метра и шириной в полтора метра.
Обновлено в 01:46
Общество
Минюст отказал в регистрации «Открытой России»
Министерство юстиции отказало в госрегистрации российской общественной организации «Открытая Россия» (ОР), основанной экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие
Впервые появилось видео кабины бомбардировщика-невидимки B-2
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
Следователи выявили в «Роскосмосе» аферу на 500 млн рублей
В настоящее время бывший и.о. гендиректора «Техномаша» Дмитрий Панов, которого подозревают в мошенничестве на сумму около полумиллиарда рублей, был на два месяца отправлен Замоскворецким судом в СИЗО.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
«Компания Fesco сообщила нам о гибели двух моряков при переходе судна «Василий Головнин» в ЮАР, так как они обязаны уведомлять нас в таких случаях», — говорится в сообщении.
Обновлено в 00:11
Политика
Горбачев посоветовал России и США «остановиться и подумать»
Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что России и США нужно срочно наладить диалог о ядерном разоружении.
Обновлено в 01:39
Авто
Хэтчбек Opel Corsa нового поколения появится в продаже летом
Как стало известно ранее, с «переездом» на французское модульное шасси CMP от PSA следующую Opel Corsa можно считать совершенно новым автомобилем, радикально отличающимся от предшественника.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
В Италии неизвестные ранили ножом украинского актера
В воскресенье, 28 апреля, в г. Неаполь (Италия) группа неизвестных ранила ножом украинского актера Артема Ткачука.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено вчера в 06:35
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00