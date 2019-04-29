Футбол
«Аталанта» обыграла «Удинезе» в домашнем матчеСоветский спорт вчера в 14:55
После 34 туров серии А Аталанта занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 59 очков. Удинезе с 33 баллами идет на 17-й позиции.
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Серия А. «Аталанта» обыграла «Удинезе» и вышла в зону ЛЧ, забил экс-спартаковец Пашалич
Бомбардир.рувчера в 15:24
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Авто
Opel опубликовал фото нового поколения хэтчбека Opel Corsa
Как стало известно ранее, с «переездом» на французское модульное шасси CMP от PSA следующую Opel Corsa можно считать совершенно новым автомобилем, радикально отличающимся от предшественника.
Обновлено вчера в 10:15
Футбол
Рио Фердинанд может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»
На пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» может быть назначен бывший защитник клуба Рио Фердинанд.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Посол США в Шри-Ланке сообщила, что на острове готовят новые теракты
Соединенные Штаты полагают, что активное планирование новых террористических атак продолжается на Шри-Ланке.
Обновлено в 04:19
Наука
Синдром хронической усталости начнут выявлять с помощью особого теста
Специалисты Стэнфордского университета в США создали медицинский тест, который позволяет определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости (СХУ).
Обновлено в 04:41
Происшествия
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков, 16 из которых нежилые, сообщает региональный главк МЧС во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат
На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Алсу впервые вышла в свет после скандала
Сама Алсу продолжает хранить молчание и не выходит на связь ни с журналистами, ни с поклонниками.
Обновлено в 03:04
Авто
Коммерческие модели Renault Master и Trafic получили обновления
Французский производитель Renault представил обновленные версии своих коммерческих моделей Master и Trafic.
Обновлено в 02:14
Авто
Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая
С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.
Обновлено в 00:47
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за акцию «Он вам не Димон», сообщается на сайте ЕСПЧ.
Обновлено в 04:34
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Здоровье
Чувство голода после еды может быть сигналом о диабете
Обновлено вчера в 13:22
Кино
Скончался знаменитый режиссер Джон Синглтон
Режиссер Джон Дэниел Синглтон скончался в США в возрасте 51 года.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга
Обновлено вчера в 02:00
Политика
Тимошенко потребовала немедленной отставки министра Ревы
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса мразями.
Обновлено в 04:14
Экономика
Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников
Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 03:41
Космос
Первый старт с космодрома Восточный в 2019 году запланирован на 5 июля
«Запуск космического аппарата «Метеор-М» номер 2.2 с космодрома Восточный, запланированный на 5 июля 2019 года (дата запуска может корректироваться)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
Путешествия
В Крыму создадут сеть крупных автокемпингов
Сеть крупных автокемпингов будет создана в Крыму, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 04:41
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Происшествия
В Дагестане задержан министр экономики республики
По данным источника «Интерфакса», Османа Хазбулатова сняли с самолета, когда он пытался покинуть Дагестан, и задержали на двое суток.
Обновлено в 04:46
Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабжения
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено вчера в 17:44
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия
На Кубани директора вуза обвинили в многомиллионных взятках
На Кубани директору филиала Адыгейского государственного университета и секретарям приемной комиссии вуза предъявили обвинения в получении взяток, размер которых может исчисляться многими миллионами рублей.
Обновлено в 04:57
Здоровье
Москвичей призвали отметить майские праздники без алкоголя
Главный внештатный психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн предложил столичным жителям заменить отдых с распитием алкоголя культурной программой.
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Индийцы показали следы снежного человека
Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Татарстане ночью сгорела деревенская школа, где учились 9 детей
В деревне Чуганак в Актанышском районе РТ ночью произошел пожар в начальной школе, где учились 9 детей.
Обновлено в 02:16
Авто
Chevrolet впервые представил среднемоторный Corvette на видео
Короткий 30-секундный ролик показывает классические Chevrolet Corvette разных лет и закамуфлированную машину нового поколения (C8), едущую по знаменитой Нюрбургрингской трассе.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19