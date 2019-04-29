Футбол

«Аталанта» обыграла «Удинезе» в домашнем матчеСоветский спорт вчера в 14:55

После 34 туров серии А Аталанта занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 59 очков. Удинезе с 33 баллами идет на 17-й позиции.
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«Аталанта» одержала победу в домашнем матче с «Удинезе»

Чемпионатвчера в 14:52

«Аталанта» обыграла «Удинезе» и поднялась в зону ЛЧ в турнирной таблице

Матч ТВвчера в 14:56

«Аталанта» обыграла «Удинезе» в домашнем матче

Советский спортвчера в 14:55

«Аталанта» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 9 матчей

РИА Новостивчера в 15:10

«Аталанта» одолела «Удинезе» и вышла на четвертое место в Серии А

ProstoProSportвчера в 14:49

Бывший клуб Ригони может попасть в Лигу Чемпионов

Спорт день за днемвчера в 15:34

Серия А. «Аталанта» обыграла «Удинезе» и вышла в зону ЛЧ, забил экс-спартаковец Пашалич

Бомбардир.рувчера в 15:24
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Эссен» прибыл в Стамбул на выставку IDEF-2019

Обновлено в 02:31
Авто

Opel опубликовал фото нового поколения хэтчбека Opel Corsa

Как стало известно ранее, с «переездом» на французское модульное шасси CMP от PSA следующую Opel Corsa можно считать совершенно новым автомобилем, радикально отличающимся от предшественника.
Обновлено вчера в 10:15
Футбол

Рио Фердинанд может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

На пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» может быть назначен бывший защитник клуба Рио Фердинанд.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Посол США в Шри-Ланке сообщила, что на острове готовят новые теракты

Соединенные Штаты полагают, что активное планирование новых террористических атак продолжается на Шри-Ланке.
Обновлено в 04:19
Наука

Синдром хронической усталости начнут выявлять с помощью особого теста

Специалисты Стэнфордского университета в США создали медицинский тест, который позволяет определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости (СХУ).
Обновлено в 04:41
Происшествия

В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков

В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков, 16 из которых нежилые, сообщает региональный главк МЧС во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат

На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Алсу впервые вышла в свет после скандала

Сама Алсу продолжает хранить молчание и не выходит на связь ни с журналистами, ни с поклонниками.
Обновлено в 03:04
Авто

Коммерческие модели Renault Master и Trafic получили обновления

Французский производитель Renault представил обновленные версии своих коммерческих моделей Master и Trafic.
Обновлено в 02:14
Авто

Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая

С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.
Обновлено в 00:47
Общество

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за акцию «Он вам не Димон», сообщается на сайте ЕСПЧ.
Обновлено в 04:34
Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Здоровье

Чувство голода после еды может быть сигналом о диабете

Обновлено вчера в 13:22
Кино

Скончался знаменитый режиссер Джон Синглтон

Режиссер Джон Дэниел Синглтон скончался в США в возрасте 51 года.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга

Обновлено вчера в 02:00
Политика

Тимошенко потребовала немедленной отставки министра Ревы

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса мразями.
Обновлено в 04:14
Экономика

Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников

Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 03:41
Космос

Первый старт с космодрома Восточный в 2019 году запланирован на 5 июля

«Запуск космического аппарата «Метеор-М» номер 2.2 с космодрома Восточный, запланированный на 5 июля 2019 года (дата запуска может корректироваться)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
Путешествия

В Крыму создадут сеть крупных автокемпингов

Сеть крупных автокемпингов будет создана в Крыму, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 04:41
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после выборов

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Происшествия

В Дагестане задержан министр экономики республики

По данным источника «Интерфакса», Османа Хазбулатова сняли с самолета, когда он пытался покинуть Дагестан, и задержали на двое суток.
Обновлено в 04:46
Космос

На МКС возникла проблема с системой электроснабжения

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено вчера в 17:44
Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия

На Кубани директора вуза обвинили в многомиллионных взятках

На Кубани директору филиала Адыгейского государственного университета и секретарям приемной комиссии вуза предъявили обвинения в получении взяток, размер которых может исчисляться многими миллионами рублей.
Обновлено в 04:57
Здоровье

Москвичей призвали отметить майские праздники без алкоголя

Главный внештатный психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн предложил столичным жителям заменить отдых с распитием алкоголя культурной программой.
Обновлено вчера в 08:21
Общество

Индийцы показали следы снежного человека

Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Татарстане ночью сгорела деревенская школа, где учились 9 детей

В деревне Чуганак в Актанышском районе РТ ночью произошел пожар в начальной школе, где учились 9 детей.
Обновлено в 02:16
Авто

Chevrolet впервые представил среднемоторный Corvette на видео

Короткий 30-секундный ролик показывает классические Chevrolet Corvette разных лет и закамуфлированную машину нового поколения (C8), едущую по знаменитой Нюрбургрингской трассе.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица

Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
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Мартен де Рон
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Нидерландский футболист, опорный полузащитник итальянского клуба «Аталанта» и национальной сборной Нидерландов.
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