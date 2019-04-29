«Аталанта» обыграла «Удинезе» в домашнем матчеСоветский спорт вчера в 14:55

После 34 туров серии А Аталанта занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 59 очков. Удинезе с 33 баллами идет на 17-й позиции.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Авто Opel опубликовал фото нового поколения хэтчбека Opel Corsa Как стало известно ранее, с «переездом» на французское модульное шасси CMP от PSA следующую Opel Corsa можно считать совершенно новым автомобилем, радикально отличающимся от предшественника.

Футбол Рио Фердинанд может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед» На пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» может быть назначен бывший защитник клуба Рио Фердинанд.

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Авто Коммерческие модели Renault Master и Trafic получили обновления Французский производитель Renault представил обновленные версии своих коммерческих моделей Master и Trafic.

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