Футбол
«Аталанта» обыграла «Удинезе» и вернулась в зону ЛЧСпорт-Экспресс 15:28
"Аталанта" переиграла "Удинезе" в матче 34-го тура чемпионата Италии – 2:0. В составе победителей отличились Мартен де Рон и Марио Пашалич. "Аталанта" продлила серию без поражений в чемпионате Италии до девяти матчей, а "Удинезе" остается без побед уже четыре игры.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
Обновлено в 09:15
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой
В Малом театре 29 апреля прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой.
Обновлено в 06:39
Наука
Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты
Исследование показало, что в генофондах жителей региона содержатся западные и восточные компоненты.
Обновлено в 11:01
Энергетика
Правительство Чехии выделило холдингу Unipetrol нефть из госрезервов
Чешское правительство в связи с временным прекращением получения российской нефти в понедельник вечером приняло решение о выделении сырья из госрезервов нефтехимическому холдингу Unipetrol, одно из предприятий которого, в городе Литвинове, занимается переработкой нефти из РФ, сообщила журналистам глава минфина Алена Шиллерова.
Обновлено в 15:25
Общество
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Против эстонского министра возбудили дело о семейном насилии
Возбуждено уголовное дело для проверки обвинений эстонского министра IT и внешней торговли в семейном насилии, сообщил в понедельник вечером министр юстиции Райво Аэг.
Обновлено в 17:23
Происшествия
TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце
Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористов
Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Общество
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Пожар произошел в трансформаторе Ровенской АЭС на Украине
В трансформаторе на Ровенской АЭС на Украине произошел пожар, спасатели его ликвидировали.
Обновлено в 17:04
Футбол
Руслан Камболов: «Думаю, Черчесов не забыл обо мне»
Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов после ничьей со "Спартаком" (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что Егор Сорокин достоин вызова в сборную России.
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Хоккей
Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»
В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено в 14:34
Общество
Минюст отказался регистрировать «Открытую Россию» Ходорковского
История существования организации 26 марта представители основанной Ходорковским "Открытой России" подали в Минюст на регистрацию общественной организации документы из 44 регионов России, где были созданы региональные отделения.
Обновлено в 11:58
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Гаджеты
Правдоподобный рендер демонстрирует дизайн «народного» флагмана Redmi
Анонс флагмана Redmi ожидается в самое ближайшее время.
Обновлено в 13:40
Футбол
Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи
Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.
Обновлено в 15:42
Энергетика
«СТН-терминал» отвергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».
Обновлено в 03:06
Здоровье
Москвичей призвали отметить майские праздники без алкоголя
Главный внештатный психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн предложил столичным жителям заменить отдых с распитием алкоголя культурной программой.
Обновлено в 08:21
Наука
Исследователи разработали регулируемые спасательные одеяла
Сотрудники Калифорнийского университета для разработки создали новое адаптивное одеяло, которое меняет свои свойства в зависимости от того, как его растянули.
Обновлено в 14:13
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
ИГ впервые за пять лет опубликовало видео с участием аль-Багдади
Группировка «Исламское государство» (запрещена в России) впервые с 2014 года представила видеозапись, на которой предположительно фигурирует ее лидер Абу Бакр аль-Багдади.
Обновлено в 14:37
Футбол
Экс-футболист «Зенита» поделился мнением о тройке лидеров РПЛ
Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов рассказал, кто из команд войдет в тройку лидеров по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:15
Происшествия
Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку
Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 16:35
Кино
Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России
Обновлено в 12:14