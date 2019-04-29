«Аталанта» обыграла «Удинезе» и вернулась в зону ЛЧСпорт-Экспресс 15:28

"Аталанта" переиграла "Удинезе" в матче 34-го тура чемпионата Италии – 2:0. В составе победителей отличились Мартен де Рон и Марио Пашалич. "Аталанта" продлила серию без поражений в чемпионате Италии до девяти матчей, а "Удинезе" остается без побед уже четыре игры.

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«Аталанта» обыграла «Удинезе» и вернулась в зону ЛЧ

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