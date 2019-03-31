Футбол

«Аталанта» обыграла «Парму» благодаря дублю СапатыНева Спорт 10:15

В матче 29-го тура Серии А "Парма" дома потерпела поражение от "Аталанты" из Бергамо со счетом 1:3. В составе пармского клуба единственный гол удалось забить Жервиньо с передачи Маттео Скоццареллы на 8-й минуте.
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«Аталанта» взяла 3 очка в Парме

Матч ТВ08:38

«Аталанта» обыграла «Парму» в матче чемпионата Италии

РИА Новости08:31

Гол Пашалича и дубль Сапаты помогли «Аталанте» обыграть «Парму»

Спорт-Экспресс08:27

Гол Пашалича помог «Аталанте» обыграть «Парму» в Серии А

Sport24.ru08:28

Дубль Сапаты помог «Аталанте» обыграть «Парму» в матче Серии А

Чемпионат08:26

Дубль Сапаты помог «Аталанте» на выезде обыграть «Парму»

Советский спорт08:26

Сапата забил 19-й гол в сезоне и делит 2-е место с Роналду в гонке бомбардиров серии А

Sports.ru08:51
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:33, Ашберн
Политика

Порошенко проголосовал на выборах на Украине

Обновлено в 05:38
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Политика

Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии

В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.
Обновлено в 04:55
Политика

Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
Обновлено в 08:35
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Политика

Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не остановится даже в случае проигрыша по итогам избирательной кампании и направит все силы на подготовку к выборам в Верховную Раду.
Обновлено в 07:16
Религия

«Звери на арене»: как возникло крестное знамение у христиан

В воскресенье у православных христиан начинается Крестопоклонная — неделя поклонения Кресту Христову, которая приходится на середину Великого поста и отличается особой строгостью воздержания в еде.
Обновлено в 01:19
Политика

Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского

Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Т-90С сравнили с зарубежными танками

Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Наука

Названы основные причины появления рака груди

Обновлено в 08:55
Политика

МГБ ДНР: Киев проводит фильтрационные мероприятия у линии разграничения

Спецслужбами ДНР получена оперативная информация о том, что сотрудники украинских силовых ведомств проводят массовые фильтрационные мероприятия в 20-километровой зоне от линии разграничения.
Обновлено в 11:10
Политика

Украина заявила о попытках России остановить едущих на выборы крымчан

По словам Слободяна, неизвестно, как российские пограничники поступают с заявившими о желании проголосовать на выборах президента Украины.
Обновлено в 10:06
Происшествия

В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:12
Политика

Зеленский пока набирает 27% голосов избирателей

Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Обновлено в 01:10
Происшествия

Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав

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Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Шоу-бизнес

Невестка Вадима Андреева пожелала ему «гореть в аду»

Обновлено в 10:23
Политика

Spiegel рассказал об «экзистенциальном кризисе» НАТО

НАТО погрязло в «экзистенциальном кризисе», отмечает автор статьи.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Георгий Мартиросян ошарашен откровениями бывшей жены

Обновлено в 08:04
Происшествия

В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»

Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
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Политика

В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК

Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Политика

Более 600 сообщений о нарушениях зафиксировано на выборах на Украине

Обновлено в 08:50
Наука

Искусственные острова наносят ущерб экосистеме Южно-Китайского моря

Площадь от искусственно созданного на коралловом рифе острова в Южно-Китайском море в 200 раз превысила площадь самого острова: ущерб был нанесен природе на 1200 квадратных километров, тогда как площадь острова составляет лишь 5,5 «квадратов».
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Беременная Миранда Керр вышла в свет

В качестве украшений беременная Керр выбрала лишь бриллиантовые серьги — они идеально гармонировали с ее помолвочным и обручальным кольцами.
Обновлено в 05:30
Футбол

Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейва

Обновлено в 06:13
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
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