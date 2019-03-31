Футбол
«Аталанта» обыграла «Парму» благодаря дублю СапатыНева Спорт 10:15
В матче 29-го тура Серии А "Парма" дома потерпела поражение от "Аталанты" из Бергамо со счетом 1:3. В составе пармского клуба единственный гол удалось забить Жервиньо с передачи Маттео Скоццареллы на 8-й минуте.
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