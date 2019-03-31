Футбол

«Аталанта» обыграла «Парму» благодаря дублю СапатыНева Спорт 10:15

В матче 29-го тура Серии А "Парма" дома потерпела поражение от "Аталанты" из Бергамо со счетом 1:3. В составе пармского клуба единственный гол удалось забить Жервиньо с передачи Маттео Скоццареллы на 8-й минуте.
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Сапата проводит самый результативный сезон для колумбийцев в чемпионате Италии

Матч ТВ11:50

«Аталанта» обыграла «Парму» в матче чемпионата Италии

РИА Новости08:31

Сапата забил 19-й гол в сезоне и делит 2-е место с Роналду в гонке бомбардиров серии А

Sports.ru08:51

Гол Пашалича и дубль Сапаты помогли «Аталанте» обыграть «Парму»

Спорт-Экспресс08:27

Дубль Сапаты помог «Аталанте» обыграть «Парму» в матче Серии А

Чемпионат08:26

Дубль Сапаты помог «Аталанте» на выезде обыграть «Парму»

Советский спорт08:26

Гол Пашалича помог «Аталанте» обыграть «Парму» в Серии А

Sport24.ru08:28
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Происшествия

В США суд признал невиновными двух отсидевших 42 года мужчин

В США двое ошибочно осуждённых мужчин вышли из тюрьмы спустя 42 года заключения, обвинительные приговоры были отменены благодаря работе отдела проверки решений, вынесенных судом.
Обновлено в 10:16
Футбол

Гончаренко о ничьей с «Уфой»: сами себя наказали

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:06
Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 45%

Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Составлен топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века

Немецкий самозарядный пистолет Mauser C96 был разработан в 1895 году. Пистолет имел двухрядный магазин, который вставлялся сверху.
Обновлено в 10:10
Политика

Пореченков ответил на оскорбления Зеленского

Российский актер Михаил Пореченков, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, считает, что у того пропало чувство юмора.
Обновлено в 11:57
Политика

ДНР: Украинские силовики в день выборов проводят массовую фильтрацию

Фильтрация проходит в двадцатикилометровой зоне от линии разграничения для того, чтобы выявить и не допустить к избирательным участкам граждан ДНР и ЛНР.
Обновлено в 12:30
Политика

В Киеве к зданию ЦИК пришли несколько десятков человек

Обновлено в 11:01
Происшествия

Автомобилистка сбила коляску с ребенком в Калуге

Отмечается, что автомобилистка перепутала педали, находясь на парковочном месте. Сбив коляску, она также врезалась в три машины.
Обновлено в 12:01
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.
Обновлено в 12:38
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Политика

Журналистов из России не пустили на избирательный участок в Минске

Украинские дипломаты в Минске не пустили на избирательный участок на выборах президента Украины, который открыт в посольстве, журналистов российских СМИ, аккредитованных в Белоруссии.
Обновлено в 12:10
Недвижимость

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в России снова выросла

По сравнению же с мартом прошлого года аренда средней однокомнатной квартиры и вовсе подскочила на 4,6%. Так в Москве за неё в этом месяце просили 35,8 тысяч рублей, это на 10% дороже, чем в марте 2018-го.
Обновлено в 03:55
Общество

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Хоккей

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

Обновлено в 12:34
Политика

Как проходят президентские выборы на Украине. Главное

В списках избирателей на Украине находятся 29,5 млн человек. На президентских выборах 2014 года явка на 15:00 составляла 40,36%.
Обновлено в 01:05
Спорт

Гимнастка Аверина завоевала золото в многоборье на этапе Гран-при

Художественная гимнастка Арина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при во Франции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:01
Политика

Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования

Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 07:20
Политика

Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами

На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Елизавета II перестанет водить автомобиль

Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Две пумы в Канаде напали на четырехлетнего мальчика

Обновлено вчера в 15:24
Политика

Соратники Тимошенко поставили палатки у здания ЦИК

Народные избранники заявили, что в палатках будут их приемные, туда уже занесли пластиковые стулья и столы.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Аваков рассказал о добивавшем нацгвардейцев одессите

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал об одессите, который добивал сбитых автомобилем бойцов Национальной гвардии Украины Свою запись Аваков разместил в Facebook.
Обновлено в 10:59
Общество

Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Организатор соревнований назвал причину аварии на гонках в Геленджике

Обновлено в 07:50
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Общество

Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром

Обновлено в 10:16
Наука

Названы основные причины появления рака груди

Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта

Бузова совместно со Свиком изобразила влюблённую пару, нежно обнимаясь друг с другом и буквально светясь от счастья.
Обновлено в 10:58
Политика

Найем сообщил о переговорах Зеленского и Тимошенко об объединении

Обновлено в 12:05
Происшествия

На востоке Чечни сгорела мечеть

В пресс-службе муфтия Чечни агентству ТАСС уточнили, что мечеть сгорела полностью. Причины возгорания пока устанавливаются.
Обновлено в 12:06
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Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, нападающий клуба «Аталанта» и сборной Колумбии.
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