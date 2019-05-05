Футбол

«Аталанта» обыграла «Лацио» в Серии АЧемпионат 11:03

Третий мяч в ворота «Лацио» влетел в результате автогола Уоллеса. «Аталанта», набрав 62 очка, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (55) — на 8-м месте. Также завершились ещё два матча 35-го тура.
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«Лацио» на своём поле проиграл «Аталанте» в матче Серии А

RT на русском11:47

Серия А. «Аталанта» приблизилась к 3 месту после победу над «Лацио», «Парма» и «Сампдория» забили 6 голов, другие результаты

Бомбардир.ру11:14

«Аталанта» оказалась сильнее «Лацио»

Матч ТВ11:12

«Аталанта» в гостях обыграла «Лацио»

Спорт-Экспресс11:10

«Лацио» пропустил три мяча от «Аталанты»

Soccer.ru11:03

«Аталанта» обыграла «Лацио» в Серии А

Чемпионат11:03

«Аталанта» обыграла «Лацио» в матче чемпионата Италии

РИА Новости11:26
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Происшествия

Сгоревший в Шереметьево самолёт прошёл техобслуживание в апреле

Обновлено в 14:21
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Происшествия

Стала известна возможная причина возгорания самолета в Шереметьево

Эксперты назвали предположительную причину возгорания самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево.
Обновлено в 20:59
Происшествия

Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:21
Экономика

Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВП

Если инвестиции в основной капитал увеличатся до 25% от ВВП, то рост экономики превысит 3%, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.
Обновлено вчера в 17:01
Игры

В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме

Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 08:16
Религия

Туристам дали советы по поведению в арабских странах в Рамадан

Обновлено в 21:39
Происшествия

Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске

Обновлено в 21:49
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи

Обновлено в 19:19
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Общество

Грузовой корабль «Прогресс МС-10» отчалит от МКС в начале лета

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-10" отчалит от Международной космической станции (МКС) в начале июня, сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы Роскосмоса.
Обновлено в 20:41
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено в 18:06
Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека

Обновлено в 17:27
Общество

В Москву 6 и 7 мая придет июльская жара

Отмечается, что 6 и 7 мая в Москве установится летняя температура около +25 градусов.
Обновлено в 11:17
Политика

На Украине назвали «печальный факт» о Зеленском

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать ни для мира в Донбассе, ни для украинской экономики, и это печальный факт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".
Обновлено в 21:00
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Кино

Режиссер Юрий Быков раскритиковал третью серию «Игры престолов»

Отечественный режиссер Юрий Быков, который известен по фильмам «Дурак» и «Завод», раскритиковал третью серию финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 10:46
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Происшествия

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Футбол

Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке «Реала»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу отсутствия Гарета Бэйла в заявке команды на игру с "Вильярреалом".
Обновлено в 17:44
Происшествия

Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево

Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.
Обновлено в 18:28
Происшествия

Интерфакс: судьба 13 человек, находившихся на борту «Суперджета», до сих пор неизвестна

В настоящий моменту судьба 13 человек, которые находились на борту пассажирского лайнера авиарейса Москва-Мурманск в момент аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, неизвестна.
Обновлено в 14:18
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Иностранные компании отказались от эксплуатации самолета «Сухой Суперджет-100» еще в прошлом году

Обновлено в 14:59
Космос

Таинственная дыра в Антарктиде продолжает увеличиваться

В условиях более теплого климата предыдущие исследования показали, что циклонная активность на полюсах Земли будет только усиливаться, а экстратропические циклоны (они же циклоны средней широты) будут все ближе и ближе приближаться к Антарктике.
Обновлено в 16:06
Общество

Совфед может выступить с инициативой о запрете кальянов в ресторанах

Совет Федерации 31 мая может выступить с предложением по запрету на курение кальянов в ресторанах.
Обновлено в 21:18
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