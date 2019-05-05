Футбол
«Аталанта» обыграла «Лацио» в Серии АЧемпионат 11:03
Третий мяч в ворота «Лацио» влетел в результате автогола Уоллеса. «Аталанта», набрав 62 очка, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (55) — на 8-м месте. Также завершились ещё два матча 35-го тура.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
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«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
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Кино
Режиссер Юрий Быков раскритиковал третью серию «Игры престолов»
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Футбол
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Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево
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Обновлено в 18:28
Происшествия
Интерфакс: судьба 13 человек, находившихся на борту «Суперджета», до сих пор неизвестна
В настоящий моменту судьба 13 человек, которые находились на борту пассажирского лайнера авиарейса Москва-Мурманск в момент аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, неизвестна.
Обновлено в 14:18
Экономика
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Космос
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Совет Федерации 31 мая может выступить с предложением по запрету на курение кальянов в ресторанах.
Обновлено в 21:18