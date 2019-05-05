«Аталанта» обыграла «Лацио» в Серии АЧемпионат вчера в 11:03

Третий мяч в ворота «Лацио» влетел в результате автогола Уоллеса. «Аталанта», набрав 62 очка, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (55) — на 8-м месте. Также завершились ещё два матча 35-го тура.

«Аталанта» обыграла «Лацио» в Серии А

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