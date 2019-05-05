Футбол
«Аталанта» обыграла «Лацио» в Серии АЧемпионат вчера в 11:03
Третий мяч в ворота «Лацио» влетел в результате автогола Уоллеса. «Аталанта», набрав 62 очка, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (55) — на 8-м месте. Также завершились ещё два матча 35-го тура.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
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Общество
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Экономика
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Происшествия
Стала известна причина пожара в приземлившемся в Шереметьево самолете
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
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Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Катастрофа Superjet-100 в Шереметьево — как всё было
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В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
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Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива
Обновлено вчера в 15:26
Общество
До 26 градусов тепла ожидается в понедельник в Москве
Согласно прогнозу, днем в Москве будет от 24 до 26 градусов тепла, в ночь на вторник температура опустится до 11-13 градусов.
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Авто
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Общество
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Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Обновлено вчера в 22:46
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Опубликовано видео эвакуации из загоревшегося в Шереметьево самолета
В Сети появились кадры эвакуации пассажиров из самолета Sukhoi Superjet 100 рейса Москва – Мурманск, который загорелся при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
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Политика
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В результате ЧП в аэропорту Шереметьево есть жертвы и пострадавшие
На борту самолета «SuperJet 100», который совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся, находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
Обновлено вчера в 12:43