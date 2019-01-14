Футбол

«Аталанта» обыграла «Кальяри» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
Чемпионат
13:47

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» победила «Кальяри» со счётом 2:0 и завоевала путёвку в четвертьфинал. Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена». Матч обслуживал арбитр Марко Пиччинини.
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«Аталанта» обыграла «Кальяри» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 16:30, Ашберн
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