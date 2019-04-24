Футбол

«Аталанта» обыграла «Фиорентину» и вышла в финал Кубка ИталииЧемпионат вчера в 16:41

Милан — Лацио
0 – 1
Матч завершён
Кубок Италии, Полуфинал, 24 апреля
Стадион «Джузеппе Меацца»
15′
Сергей Милинкович-Савич
Марко Пароло
37′
Луис Фелипе
Давиде Калабрия
Андреа Конти
40′
58′
Хоакин Корреа
Самуэль Кастильехо
Хакан Чалханоглу
58′
Маттиа Кальдара
Патрик Кутроне
65′
Матео Мусаккьо
70′
74′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
78′
Фелипе Кайседо
Тьемуэ Бакайоко
80′
85′
Луис Альберто
Милан Бадель
Завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Аталантой» и «Фиорентиной». Игра проходила в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Победу во встрече со счётом 2:1 одержали хозяева.
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