«Аталанта» обыграла «Фиорентину» и вышла в финал Кубка ИталииЧемпионат вчера в 16:41

Завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Аталантой» и «Фиорентиной». Игра проходила в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Победу во встрече со счётом 2:1 одержали хозяева.

«Аталанта» обыграла «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии

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