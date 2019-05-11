Футбол
«Аталанта» обыграла «Дженоа» и вышла на третье место серии АМатч ТВ 10:55
В матче 36-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле обыграла «Дженоа». Матч завершился со счетом 2:1. Оба гола хозяев были забиты в начале второго тайма. На 46-й минуте Муса Барроу воспользовался длинной проникающей передачей Мартена де Рона из глубины и переиграл вратаря.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Происшествия
Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ
Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Обновлено в 11:32
Спорт
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила младшего сына с днем рождения
Эстрадная певица, актриса театра и кино Кристина Орбакайте улетела в столицу Великобритании, едва закончились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Обновлено в 09:48
Политика
Адвокат Трампа объяснил отмену поездки на Украину
Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани решил отменить поездку в Киев.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам
Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Футбол
В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛ
Обновлено в 09:19
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»
В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Политика
Трамп назвал «простой способ» избежать увеличения пошлин на товары
Президент Дональд Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.
Обновлено в 11:00
Культура
Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым
Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым.
Обновлено в 09:59
Политика
Гройсман раскрыл секрет своего похудения
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке
Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за это своего командира.
Обновлено в 11:14
Политика
В РПЦ не считают необходимостью обязательную службу в армии
Священнослужитель пояснил, что сам проходил службу в армии. Однако не считает это обязательным для всех. Его слова передает "Россия 24".
Обновлено в 11:40
Кино
Скончался режиссер Николай Тарханов
Стало известно о смерти режиссера, оператора и фотографа Николая Тарханова.
Обновлено в 02:15
Экономика
Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%
Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 08:24
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия обогнала США по дешевизне курицы, сейчас разница цен на курятину в России и штатах достигает рекордного уровня, отмечают эксперты рынка.
Обновлено в 09:21
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Энергетика
В Белоруссии в двенадцатый раз в этом году подорожает бензин
С начала года стоимость сырья выросла на 18%, а бензин — на 7%.
Обновлено в 11:30
Авто
Названы лучшие автомобили для такси
Обновлено в 04:41
Транспорт
В Дубае построят высокоскоростную канатную дорогу
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Дагестане сель повредил более ста домов
Более 100 домов получили повреждения в результате дождя с градом и схода селя в четырех селах Гумбетовского района Дагестана, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Обновлено в 08:40
Транспорт
Пробег в память о Сергее Доренко организуют мотоциклисты Москвы
В Москве запланирован пробег в память о российском журналисте Сергее Доренко. Он ушел из жизни в четверг, 9 мая.
Обновлено в 11:24
Футбол
Дортмундская «Боруссия» одолела «Фортуну» в домашнем матче Бундеслиги
В 33-м туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» принимала «Фортуну».
Обновлено в 11:28
Происшествия
Дочери Сергея Доренко подозревают его жену в убийстве
Девушки хотят похоронить отца по православным обычаям. Напоминаем, что Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце.
Обновлено вчера в 14:58