«Аталанта» обыграла «Дженоа» и вышла на третье место серии АМатч ТВ 10:55

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле обыграла «Дженоа». Матч завершился со счетом 2:1. Оба гола хозяев были забиты в начале второго тайма. На 46-й минуте Муса Барроу воспользовался длинной проникающей передачей Мартена де Рона из глубины и переиграл вратаря.

«Аталанта» обыграла «Дженоа» и вышла на третье место серии А

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