Футбол
«Аталанта» объявила о переходе МуриэляСпорт-Экспресс 08:39
Нападающий "Севильи" Луис Муриэль стал игроком "Аталанты". Детали трансфера не сообщаются. По информации Sky Italia, переход Муриэля обошелся итальянцам в 15 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:34, Вашингтон
Происшествия
ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкессии силовики задержали членов экстремистской организации. Всего задержаны 12 членов группировки, из них один - в Москве.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов
Псевдовакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели семью госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Пожарные придумали необычный способ спасения застрявшей в люке белки
Немецкие пожарные проявили смекалку, когда пытались спасти маленького бельчонка, застрявшего в канализационном люке.
Обновлено в 10:25
Политика
«Деградация, разрушение и развал государства»: Украине предсказали крах после изгнания министра образования из школы
Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала у себя на странице, казалось бы, невероятную историю.
Обновлено в 06:40
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Красноярском крае завуч «сняла отпечатки пальцев» у второклассников
В конце учебного года мать одного из второклассников заявила, что завуч без согласия родителей снимала у детей отпечатки пальцев, якобы для того чтобы установить карманного вора.
Обновлено в 09:16
Общество
Путин попросил губернатора разобраться с застройкой в Красноярске
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал ситуацию с жилой застройкой и развитием социальной инфраструктуры в Красноярске.
Обновлено вчера в 07:05
Путешествия
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Американские танкисты в Румынии перепутали полигон с посевами фермеров
Американские военные во время учений НАТО в Румынии перепутали полигон с посевами местных фермеров, сообщили в пресс-служба министерства национальной обороны Румынии.
Обновлено в 03:40
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено в 09:13
Политика
Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме
Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.
Обновлено в 10:13
Политика
Отец Бутиной объяснил, почему родственники не смогут навестить ее в США
Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий заявил, что близкие и родственники не смогут встретиться с ней до ее ожидаемого освобождения в ноябре из-за сложностей с оформлением американских виз.
Обновлено в 10:03
Театры
Теодор Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета
Дирижер Теодор Курентзис уходит с поста руководителя Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщает издание «Медуза».
Обновлено в 05:59
Здоровье
Вениамин Кондратьев рассказал о развитии социальной сферы Кубани
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев после прямой линии президента России Владимира Путина прокомментировал развитие социальной сферы в регионе, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Обновлено в 00:58
Наука
Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще
Ален Кон (Alain Cohn) из Мичиганского университета, Мишель-Андре Маршал (Michel André Maréchal) из Цюрихского университета отправили тринадцать швейцарских студентов в разные страны мира с заданием проверить, насколько часто там будут возвращать владельцам найденные бумажники.
Обновлено в 06:00
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Политика
Спикер грузинского парламента ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после прошедших 20 июня протестов.
Обновлено в 07:35
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге
Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Футбол
«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова
Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.
Обновлено в 08:26
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Политика
Президент обсудил с Совбезом Грузию, Иран и внутрироссийские вопросы
Ситуацию в Персидском заливе и в Грузии обсудил с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин.
Обновлено в 09:05
Политика
Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию
Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин
В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Экономика
Сын Давида Якобашвили будет разливать «Ессентуки» вместе с Евтушенковым
«Холдинг аква» вместе с еще одним крупным недропользователем – «Холод розлива» – стал выпускать бутилированную воду: «Ессентуки» № 4 и № 17, «Нарзан», «Славяновскую» и «Нагутскую».
Обновлено в 09:14
Наука
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Обновлено в 07:50
Наука
Бесплатная еда стала предлогом для свидания у трети женщин
Обновлено в 09:10
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08