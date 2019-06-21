Футбол

«Аталанта» объявила о переходе МуриэляСпорт-Экспресс 08:39

Нападающий "Севильи" Луис Муриэль стал игроком "Аталанты". Детали трансфера не сообщаются. По информации Sky Italia, переход Муриэля обошелся итальянцам в 15 миллионов евро.
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«Аталанта» объявила о переходе Муриеля из «Севильи»

Sport24.ru09:03

«Аталанта» подписала нападающего сборной Колумбии

Матч ТВ10:00

«Аталанта» объявила о переходе Муриэля

Спорт-Экспресс08:39

«Аталанта» перед Лигой Чемпионов укрепила состав Муриэлем

Sport.ru09:28

Муриэль перешел в «Аталанту» из «Севильи»

РИА Новости09:17

«Аталанта» выкупила Муриэля у «Севильи»

Sports.ru08:52

«Аталанта» приобрела Муриеля у «Севильи»

Чемпионат09:36
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Происшествия

ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкессии силовики задержали членов экстремистской организации. Всего задержаны 12 членов группировки, из них один - в Москве.
Обновлено в 09:54
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Псевдовакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели семью госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Пожарные придумали необычный способ спасения застрявшей в люке белки

Немецкие пожарные проявили смекалку, когда пытались спасти маленького бельчонка, застрявшего в канализационном люке.
Обновлено в 10:25
Политика

«Деградация, разрушение и развал государства»: Украине предсказали крах после изгнания министра образования из школы

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала у себя на странице, казалось бы, невероятную историю.
Обновлено в 06:40
Происшествия

МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Красноярском крае завуч «сняла отпечатки пальцев» у второклассников

В конце учебного года мать одного из второклассников заявила, что завуч без согласия родителей снимала у детей отпечатки пальцев, якобы для того чтобы установить карманного вора.
Обновлено в 09:16
Общество

Путин попросил губернатора разобраться с застройкой в Красноярске

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал ситуацию с жилой застройкой и развитием социальной инфраструктуры в Красноярске.
Обновлено вчера в 07:05
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины

"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Американские танкисты в Румынии перепутали полигон с посевами фермеров

Американские военные во время учений НАТО в Румынии перепутали полигон с посевами местных фермеров, сообщили в пресс-служба министерства национальной обороны Румынии.
Обновлено в 03:40
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено в 09:13
Политика

Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме

Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.
Обновлено в 10:13
Политика

Отец Бутиной объяснил, почему родственники не смогут навестить ее в США

Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий заявил, что близкие и родственники не смогут встретиться с ней до ее ожидаемого освобождения в ноябре из-за сложностей с оформлением американских виз.
Обновлено в 10:03
Театры

Теодор Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Дирижер Теодор Курентзис уходит с поста руководителя Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщает издание «Медуза».
Обновлено в 05:59
Здоровье

Вениамин Кондратьев рассказал о развитии социальной сферы Кубани

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев после прямой линии президента России Владимира Путина прокомментировал развитие социальной сферы в регионе, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Обновлено в 00:58
Наука

Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще

Ален Кон (Alain Cohn) из Мичиганского университета, Мишель-Андре Маршал (Michel André Maréchal) из Цюрихского университета отправили тринадцать швейцарских студентов в разные страны мира с заданием проверить, насколько часто там будут возвращать владельцам найденные бумажники.
Обновлено в 06:00
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Экономика

Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Обновлено в 10:07
Политика

Спикер грузинского парламента ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после прошедших 20 июня протестов.
Обновлено в 07:35
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Футбол

«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.
Обновлено в 08:26
Музыка

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Политика

Президент обсудил с Совбезом Грузию, Иран и внутрироссийские вопросы

Ситуацию в Персидском заливе и в Грузии обсудил с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин.
Обновлено в 09:05
Политика

Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию

Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин

В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Экономика

Сын Давида Якобашвили будет разливать «Ессентуки» вместе с Евтушенковым

«Холдинг аква» вместе с еще одним крупным недропользователем – «Холод розлива» – стал выпускать бутилированную воду: «Ессентуки» № 4 и № 17, «Нарзан», «Славяновскую» и «Нагутскую».
Обновлено в 09:14
Наука

Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща

Обновлено в 07:50
Наука

Бесплатная еда стала предлогом для свидания у трети женщин

Обновлено в 09:10
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Армия и оружие

Трамп остановил удар США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
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Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, нападающий клуба «Фиорентина» и сборной Колумбии.
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