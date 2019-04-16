Футбол
«Аталанта» не смогла обыграть «Эмполи»ProstoProSport 16:31
Футболисты «Аталанты» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Эмполи». Встреча, прошедшая в понедельник в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», завершилась со счетом 0:0. У «Аталанты» теперь 53 очка, а у «Эмполи» стало 29 очков.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:15, Ашберн
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