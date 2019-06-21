Футбол
«Аталанта» хочет заполучить БуффонаГазета.Ru вчера в 20:34
По информации журналиста Джанулуки Ди Марцио, клуб из Бергамо хочет усилить состав перед Лигой чемпионов УЕФА. В связи с этим в сферу интересов тренерского штаба попал Буффон. Итальянского ветерана также рассматривает португальский "Порту", предложение которого выше, чем предложение "Аталанты".
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:35, Вашингтон
Политика
В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламента
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Дмитрий Шепелев рассказал, почему редко публикует фото сына
Дмитрий Шепелев состоял в отношениях с популярной певицей Жанной Фриске. В 2013 году у пары родился сын Платон.
Обновлено в 11:42
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В МИД рекомендовали россиянам отказаться от поездок в Грузию
В МИД РФ рекомендовали россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 11:58
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Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Происшествия
В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»
МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.
Обновлено в 13:22
Экономика
15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на невыплату положенных денег
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Обновлено в 12:01
Футбол
Цорн: «Понсе привлек „Спартак“ своей статистикой. Его стиль подходит тренерскому штабу»
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Обновлено в 11:53
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
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Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Происшествия
Стало известно о первом погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси
РЕН ТВ стало известно о первом погибшем в результате беспорядков в Грузии.
Обновлено в 11:06
Экономика
Сын Давида Якобашвили приобрел треть «Ессентуков»
Сын одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили стал владельцем 33,33% долей компании «Аква инвест», следует из данных ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:18
Авто
Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным
Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
Политика
Коломойский ответил на слова Зеленского об инвестициях в Донбасс
Как сообщает РИА Новости, президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями украинского бизнеса 20 июня заявил, что Коломойский будет инвестировать большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но об этом он «ещё не знает».
Обновлено в 13:24
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Политика
Иран получил предупреждение Трампа об ударах
Иран получил предупреждение от президента США Дональда Трампа о готовящихся ударах, передает Reuters.
Обновлено в 04:14
Экономика
Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям
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Обновлено в 12:54
Авто
Таксист из Боснии за бережное отношение к машине получил 2500 евро
Награду в 5 тысяч боснийских марок (или по курсу 2500 евро) вручал представитель «Шкода» в Боснии и Герцеговине.
Обновлено в 09:01
Автоспорт
Феттель предложил ФИА сжечь гоночные правила
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отреагировал на решение Международной автомобильной федерации (ФИА) оставить в силе штраф гонщика на Гран-при Канады.
Обновлено в 13:16
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Петербурге завели дело на мать, бросившую детей в квартире
Полиция Петербурга расследует уголовное дело в отношении матери, которая не исполняет свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.
Обновлено в 11:49
Спорт
Адвокат рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в колонии
Обновлено в 10:20
Авто
Audi TT оставит имя своёму преемнику
Как сообщает портал Autoblog.nl со ссылкой на интервью генерального директора марки Брэма Шота, компания сохранит имя «TT» для другого спорткара.
Обновлено в 12:01
Политика
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Здоровье
Занятия йогой помогают справиться с рядом заболеваний
Проведенные исследования показали, что группа людей, работающих в IT-сфере, которая на протяжении двух месяцев занималась йогой ежедневно по 45 минут, стала работать с гораздо большей продуктивностью, а общее физическое состояние и сон значительно улучшились.
Обновлено в 11:41
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Обновлено в 09:58