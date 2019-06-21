Футбол

«Аталанта» хочет заполучить БуффонаГазета.Ru вчера в 20:34

По информации журналиста Джанулуки Ди Марцио, клуб из Бергамо хочет усилить состав перед Лигой чемпионов УЕФА. В связи с этим в сферу интересов тренерского штаба попал Буффон. Итальянского ветерана также рассматривает португальский "Порту", предложение которого выше, чем предложение "Аталанты".
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«Аталанта» заинтересована в услугах Буффона

Sport24.ru02:51

СМИ назвали наиболее вероятные варианты продолжения карьеры Буффона

Sportbox.RU03:41

«Аталанта» попробует перехватить Буффона у «Порту»

Soccer.ruвчера в 18:38

«Аталанта» заинтересована в услугах Буффона

Чемпионат03:20

«Аталанта» хочет заполучить Буффона

Газета.Ruвчера в 20:34

СМИ назвали наиболее вероятные варианты продолжения карьеры Буффона

Матч ТВ03:41

СМИ: «Аталанта» хочет подписать Буффона

Спорт-Экспрессвчера в 18:21
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:35, Вашингтон
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В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламента

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Обновлено в 05:16
Политика

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В МИД РФ рекомендовали россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
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В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
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Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

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Обновлено 19 июня в 23:10
Происшествия

В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»

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Обновлено в 13:22
Экономика

15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на невыплату положенных денег

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Обновлено в 12:01
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Цорн: «Понсе привлек „Спартак“ своей статистикой. Его стиль подходит тренерскому штабу»

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн на пресс-конференции прокомментировал переход в московский клуб нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 11:53
Экономика

Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов

Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Происшествия

Стало известно о первом погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси

РЕН ТВ стало известно о первом погибшем в результате беспорядков в Грузии.
Обновлено в 11:06
Экономика

Сын Давида Якобашвили приобрел треть «Ессентуков»

Сын одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили стал владельцем 33,33% долей компании «Аква инвест», следует из данных ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:18
Авто

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Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
Политика

Коломойский ответил на слова Зеленского об инвестициях в Донбасс

Как сообщает РИА Новости, президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями украинского бизнеса 20 июня заявил, что Коломойский будет инвестировать большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но об этом он «ещё не знает».
Обновлено в 13:24
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В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено в 06:15
Политика

Иран получил предупреждение Трампа об ударах

Иран получил предупреждение от президента США Дональда Трампа о готовящихся ударах, передает Reuters.
Обновлено в 04:14
Экономика

Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям

Бизнесмен Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп».
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Награду в 5 тысяч боснийских марок (или по курсу 2500 евро) вручал представитель «Шкода» в Боснии и Герцеговине.
Обновлено в 09:01
Автоспорт

Феттель предложил ФИА сжечь гоночные правила

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отреагировал на решение Международной автомобильной федерации (ФИА) оставить в силе штраф гонщика на Гран-при Канады.
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Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
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Полиция Петербурга расследует уголовное дело в отношении матери, которая не исполняет свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.
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Адвокат рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в колонии

Обновлено в 10:20
Авто

Audi TT оставит имя своёму преемнику

Как сообщает портал Autoblog.nl со ссылкой на интервью генерального директора марки Брэма Шота, компания сохранит имя «TT» для другого спорткара.
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Проведенные исследования показали, что группа людей, работающих в IT-сфере, которая на протяжении двух месяцев занималась йогой ежедневно по 45 минут, стала работать с гораздо большей продуктивностью, а общее физическое состояние и сон значительно улучшились.
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь]. [[#ruw146052|Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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