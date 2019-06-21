Футбол

«Аталанта» хочет заполучить БуффонаГазета.Ru вчера в 20:34

По информации журналиста Джанулуки Ди Марцио, клуб из Бергамо хочет усилить состав перед Лигой чемпионов УЕФА. В связи с этим в сферу интересов тренерского штаба попал Буффон. Итальянского ветерана также рассматривает португальский "Порту", предложение которого выше, чем предложение "Аталанты".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Аталанта» заинтересована в услугах Буффона

Sport24.ru02:51

«Аталанта» попробует перехватить Буффона у «Порту»

Soccer.ruвчера в 18:38

СМИ назвали наиболее вероятные варианты продолжения карьеры Буффона

Матч ТВ03:41

«Аталанта» заинтересована в услугах Буффона

Чемпионат03:20

«Аталанта» хочет заполучить Буффона

Газета.Ruвчера в 20:34

СМИ назвали наиболее вероятные варианты продолжения карьеры Буффона

Sportbox.RU03:41

СМИ: «Аталанта» хочет подписать Буффона

Спорт-Экспрессвчера в 18:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:53, Вашингтон
Авто

GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva

Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Военнослужащие США испортили сельхозугодия в Румынии

Военнослужащие армии США в ходе учений НАТО в Румынии случайно въехали на бронемашинах на территорию частных сельскохозяйственных угодий и уничтожили растущие на полях культуры, сообщает пресс-служба минобороны Румынии.
Обновлено вчера в 20:05
Шоу-бизнес

Психиатр: «Бари Алибасов не симулирует сумасшествие»

Продюсер Бари Алибасов в минувший понедельник выписался из НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Политика

Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии

Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 05:27
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия

На петербургском пляже произошла массовая драка

На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Общество

СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки

В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
Обновлено в 05:03
Общество

Канал имени Москвы дал новую течь

Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
Обновлено вчера в 19:20
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено вчера в 15:23
Политика

Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду

Обновлено в 04:44
Общество

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Общество

МФЦ получат полномочия ЗАГСов, полиции и судов

Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал взаимодействия между гражданами, бизнесменами и органами власти.
Обновлено вчера в 20:37
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Общество

Часть белух и косаток из «китовой тюрьмы» повезли к морю

Как передает РИА «Новости», первая партия животных (две косатки и шесть белух) была погружена на машины в четверг, 20 июня.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту падения девочки с батута

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования девочки, пострадавшей при опрокидывании надувного батута.
Обновлено в 04:05
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 03:46
Футбол

Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках

Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено вчера в 15:57
Политика

Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой женился во второй раз

Со своим племянником Владом Алла Пугачева не общалась долгое время.
Обновлено в 05:40
Транспорт

Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки

Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Футбол

Фернандо Торрес заявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:27
Энергетика

Белоруссия назвала срок полного вытеснения в Россию грязной нефти

«Завершающий этап на северном направлении — вытеснение нефти из белорусского участка нефтепровода Сургут — Полоцк — продлится до 15 августа 2019 года», — сообщили в концерне.
Обновлено в 05:30
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Здоровье

Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких

Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Политика

В Кремле назвали протесты в Грузии русофобской провокацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протесты радикалов в Грузии. По его словам, это вызывает осуждение.
Обновлено в 05:45
Политика

В Госдуму внесли законопроект о подаче электронных заявлений на отпуск

Авторы предложили внести поправки в Трудовой кодекс, которые предполагают пересылку юридически значимых сообщений между работником и работодателем по электронной почте.
Обновлено в 04:34
Общество

В России введут единую платежку за услуги ЖКХ

В России вместо множества квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг (ХКУ) может появиться единый платежный документ, пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:58
Футбол

Полузащитник «РБ Лейпциг» Брума может перейти в «Спартак»

Обновлено вчера в 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь]. [[#ruw146052|Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное