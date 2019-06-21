Футбол
«Аталанта» хочет заполучить БуффонаГазета.Ru вчера в 20:34
По информации журналиста Джанулуки Ди Марцио, клуб из Бергамо хочет усилить состав перед Лигой чемпионов УЕФА. В связи с этим в сферу интересов тренерского штаба попал Буффон. Итальянского ветерана также рассматривает португальский "Порту", предложение которого выше, чем предложение "Аталанты".
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:53, Вашингтон
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GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
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Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии
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Обновлено вчера в 19:20
Авто
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Обновлено вчера в 15:23
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Обновлено в 04:19
Происшествия
В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту падения девочки с батута
В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования девочки, пострадавшей при опрокидывании надувного батута.
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Обновлено вчера в 15:57
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Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки
Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
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Фернандо Торрес заявил о завершении карьеры
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Белоруссия назвала срок полного вытеснения в Россию грязной нефти
«Завершающий этап на северном направлении — вытеснение нефти из белорусского участка нефтепровода Сургут — Полоцк — продлится до 15 августа 2019 года», — сообщили в концерне.
Обновлено в 05:30
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21 июня наступит самая короткая ночь в году
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Футбол
Полузащитник «РБ Лейпциг» Брума может перейти в «Спартак»
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