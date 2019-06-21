Футбол
«Аталанта» хочет заполучить БуффонаГазета.Ru вчера в 20:34
По информации журналиста Джанулуки Ди Марцио, клуб из Бергамо хочет усилить состав перед Лигой чемпионов УЕФА. В связи с этим в сферу интересов тренерского штаба попал Буффон. Итальянского ветерана также рассматривает португальский "Порту", предложение которого выше, чем предложение "Аталанты".
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:21, Вашингтон
Политика
Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.
Обновлено в 02:27
Политика
Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября
Обновлено вчера в 05:43
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Косачев назвал беспорядки в Тбилиси провалом властей Грузии
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал беспорядки в Тбилиси, которые начались после инцидента на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии, провалом грузинских властей.
Обновлено в 03:48
Наука
Роспатент назвал 100 лучших изобретений года
Роспатент подвел итоги анализа всех патентов, выданных в 2018 году, и опубликовал список "100 лучших изобретений 2018 года".
Обновлено в 02:18
Культура
В Москве пройдет фестиваль «Дачное Царицыно»
Фестиваль «Дачное Царицыно» пройдет в музее-заповеднике с 12 по 21 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 03:06
Политика
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 08:27
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
Общество
Правительство смягчило требования к размещению детсадов в жилых домах
Правительство смягчило требования к размещению детских садов в жилых домах, следует из постановления премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено в 01:59
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Обновлено в 03:58
Игры
Стартовал открытый бета-тест Dota Underlords
Обновлено вчера в 15:18
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Технологии
Роскачество назвало лучшие приложения по доставке еды
Роскачество определило лучшие мобильные приложения сервисов для доставки продуктов.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Несколько мигрантов задержаны в Петербурге после массовой драки
Массовая драка с участием приезжих из стран СНГ произошла в четверг, 20 июня, на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе на севере Петербурга.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ
По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Спорт
Сборная России по баскетболу победила Италию в матче Европейских игр
Мужская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" победила команду Италии в первом матче группового этапа на вторых Европейских играх, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:28
Политика
Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Музыка
Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф»
Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
УВЗ пообещал показать на «Армии-2019» созданный на 3D-принтере танк
Уралвагонзавод (УВЗ) покажет на форуме «Армия-2019» секретные образцы военной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 03:45
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено вчера в 11:29
Общество
ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников
Банк России подготовил сборник математических задач "Основы финансовой грамотности" для школьников 1-11 классов, сообщается на сайте ЦБ.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Политика
Киевский патриархат восстановили на Украине
Почетный патриарх православной церкви Украины Филарет Денисенко 20 июня провел собрание, в результате которого постановление 2018 года архиерейского собора о распаде церкви было отменено.
Обновлено вчера в 10:13