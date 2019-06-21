Футбол

«Аталанта» хочет заполучить БуффонаГазета.Ru вчера в 20:34

По информации журналиста Джанулуки Ди Марцио, клуб из Бергамо хочет усилить состав перед Лигой чемпионов УЕФА. В связи с этим в сферу интересов тренерского штаба попал Буффон. Итальянского ветерана также рассматривает португальский "Порту", предложение которого выше, чем предложение "Аталанты".
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«Аталанта» заинтересована в услугах Буффона

Чемпионат03:20

СМИ назвали наиболее вероятные варианты продолжения карьеры Буффона

Sportbox.RU03:41

СМИ назвали наиболее вероятные варианты продолжения карьеры Буффона

Матч ТВ03:41

«Аталанта» заинтересована в услугах Буффона

Sport24.ru02:51

«Аталанта» хочет заполучить Буффона

Газета.Ruвчера в 20:34

«Аталанта» попробует перехватить Буффона у «Порту»

Soccer.ruвчера в 18:38

СМИ: «Аталанта» хочет подписать Буффона

Спорт-Экспрессвчера в 18:21
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Политика

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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.
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Роспатент подвел итоги анализа всех патентов, выданных в 2018 году, и опубликовал список "100 лучших изобретений 2018 года".
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Фестиваль «Дачное Царицыно» пройдет в музее-заповеднике с 12 по 21 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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Политика

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Обновлено вчера в 08:27
Транспорт

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
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Правительство смягчило требования к размещению детсадов в жилых домах

Правительство смягчило требования к размещению детских садов в жилых домах, следует из постановления премьер-министра Дмитрия Медведева.
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Политика

Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»

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Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

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Стартовал открытый бета-тест Dota Underlords

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Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
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Роскачество определило лучшие мобильные приложения сервисов для доставки продуктов.
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Происшествия

Несколько мигрантов задержаны в Петербурге после массовой драки

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Происшествия

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По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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Обновлено в 03:05
Спорт

Сборная России по баскетболу победила Италию в матче Европейских игр

Мужская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" победила команду Италии в первом матче группового этапа на вторых Европейских играх, сообщает "Советский спорт".
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Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф»

Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.
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В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

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Армия и оружие

Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.
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У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

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Итальянский футболист
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