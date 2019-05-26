Футбол

«Аталанта» и «Интер» вышли в Лигу чемпионовMetaratings 16:44

«Аталанта» из Бергамо обыграла «Сассуоло» (3:1), набрала 69 очков и отобралась в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Миланский «Интер» одержал победу над «Эмполи» (2:1) и также сыграет в групповом этапе ЛЧ, имея в активе 69 очков.
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Они лишили «Рому» и «Милан» Лиги чемпионов. Главное открытие Италии: лучшая атака, тренер без титулов и экс-игрок «Спартака»

Матч ТВ17:23

«Аталанта» и «Интер» сыграют в Лиге чемпионов, «Милан» и «Рома» выступят в ЛЕ

Чемпионат16:34

«Аталанта» – «Сассуоло»: прогноз на матч 38-го тура Серии А

ODDS.ruвчера в 18:23

«Аталанта» выступит в Лиге чемпионов впервые в своей истории

Евро-футбол.ру16:41

«Аталанта» и «Интер» сыграют в Лиге чемпионов, «Милан» и «Рома» - в Лиге Европы

Советский спорт16:36

Спаллетти оказался проворнее миланских соседей и вывел «Интер» в ЛЧ

Спорт день за днем17:34

«Аталанта» и «Интер» вышли в Лигу чемпионов. «Милан» сыграет в Лиге Европы

Спорт-Экспресс16:40
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Общество

Жителей Приморья предупредили о паводке

Обновлено в 06:13
Футбол

Завершился чемпионат России по футболу

Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено в 09:02
Музыка

Группа «Машина времени» отмечает 50-летие

Российская рок-группа "Машина времени" в понедельник отмечает 50-летие.
Обновлено в 17:28
Игры

Sony выпустит аксессуары виртуальной реальности для PlayStation 5

Разработчики компании Sony представили список аксессуаров виртуальной реальности для игровой консоли Play Station 5, сообщает интернет-портал ixbt.com.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

Минобороны намерено ужесточить правила призыва на службу

Как сообщают "Известия", соответствующие поправки Минобороны предлагает внести в закон "О воинской обязанности и военной службе".
Обновлено в 17:45
Политика

Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено в 14:48
Хоккей

Капитан сборной Чехии назвал диким матч против России

Капитан сборной Чехии Якуб Ворачек подвел итоги матча за третье место против команды России (2:3 Б). — Это был дикий матч.
Обновлено в 13:22
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика

Скандальное видео со Штрахе передала СМИ немецкая арт-группа

Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено в 19:06
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 16:31
Общество

Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России

Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.
Обновлено в 17:30
Кино

Фильм Гая Ричи «Аладдин» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено в 18:21
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.
Обновлено в 18:02
Гаджеты

Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10

Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес

Как Ким Кардашян: Настасья Самбурская похвасталась фигурой

Обновлено в 10:53
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
Обновлено в 18:18
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Культура

Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.
Обновлено вчера в 19:29
Политика

В Киеве оценили экономические потери от противостояния с РФ

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев несет огромные экономические убытки от конфликта с Москвой.
Обновлено в 19:30
Здоровье

Отечественное здравоохранение оторвалось от населения

Россияне жалуются на дороговизну лечения и лекарств, расширение платной медицины (12%), низкую квалификацию медицинских работников и качество лечения (8%), сложность записи к врачам и большие очереди (7%) – это результаты апрельского опроса, но с тех пор ситуация не изменилась.
Обновлено в 12:21
Автоспорт

Ферстаппен получил штрафные баллы

Одним из ключевых моментов гонки в Монако стал инцидент на пит-лейн, произошедший между Максом Ферстаппеном и Валттери Боттасом.
Обновлено в 11:32
Общество

Магаданская прокуратура рассказала, как обстоят дела с отловом бродячих собак в регионе

Сайт магаданской областной прокуратуры опубликовал интервью с начальником отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Зариной Сергеевной Ткаченко, посвященное работе по отлову бродячих животных.
Обновлено в 18:11
Музыка

Ильдар Абдразаков споет «Очи черные» на Дворцовой площади Петербурга

Хедлайнерами станут Вероника Джиоева и Ильдар Абдразаков, также будут петь Мария Мудряк, Рене Барбера и Мария Алейда.
Обновлено в 09:33
Кино

Актер Джеймс Макэвой: для меня история «Людей Икс» закончена

Обновлено в 17:00
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Игры

Sucker Punch в честь десятилетия inFamous рассказала о разработке игры

Обновлено в 13:06
Происшествия

Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго

При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
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