«Аталанта» и «Интер» вышли в Лигу чемпионовMetaratings 16:44

«Аталанта» из Бергамо обыграла «Сассуоло» (3:1), набрала 69 очков и отобралась в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Миланский «Интер» одержал победу над «Эмполи» (2:1) и также сыграет в групповом этапе ЛЧ, имея в активе 69 очков.

Спорт день за днем

«Аталанта» и «Интер» вышли в Лигу чемпионов

Спорт день за днем

Футбол Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Авто Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ Сборнaя России проигрaлa Финляндии в полуфинaле чемпионaтa мирa по хоккею со счетом 0:1. Единственную шaйбу во зaбросил финский форвaрд Мaрко.

Авто Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.

Общество Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.

Энергетика «Зарубежнефть» жмет на газ во Вьетнаме Компания может купить у KNOC долю в блоке 11 – 2 "Зарубежнефть" (на 100% в собственности РФ) ведет переговоры о приобретении доли корейской KNOC в газовом блоке 11 – 2 на шельфе Вьетнама, рассказали два источника "Ъ" в отрасли.

Политика Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, лидирует на выборах в Европарламент, состоявшихся в Великобритании 23 мая.

Политика Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список.

Происшествия Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.

Шоу-бизнес Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Спорт Фигуристка Щербакова пошутила, что уходит в баскетбол Чемпионка России — 2019 по фигурному катанию Анна Щербакова в шутку объявила о переходе в баскетбол.

Музыка Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.

Политика Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке В начале текущего года Huawei занимала в России лидирующую позицию — 36,5% рынка смартфонов, тогда как у Samsung было лишь 23,5%.

Религия Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.

Экономика Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.

Технологии Хакеры атаковали Балтимор при помощи программы спецслужб США Хакеры вывели из строя государственные сервисы американского Балтимора, используя программу EternalBlue, которая была разработана Агентством национальной безопасности США.

Политика В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты» 72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.

Армия и оружие Ограниченно негоден: Минобороны готово ужесточить правила призыва Предложенные Минобороны поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» (имеются в распоряжении «Известий») позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали.

Политика Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во Франции Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции.