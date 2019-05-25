Футбол
«Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионовВести.Ru вчера в 18:29
В последнем туре "Аталанта" со счетом 3:1 обыграла "Сассуоло" и заняла третье место, дающее право участвовать в главном клубном турнире Европы. "Интер" выиграл у покидающего элиту "Эмполи" 2:1 и заполнил последнюю вакансию в Лиге чемпионов.
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Экономика
В Auchan зачастили арендодатели
Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Авто
Компания KIA готовит новое поколение Kia Optima
Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.
Обновлено вчера в 22:52
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Происшествия
«Аэрофлот» продолжает отмену рейсов самолета SSJ-100 из Уфы в Москву
Авиакомпания «Аэрофлот» вновь отменила рейс из Уфы в Москву.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой
В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Футбол
Антон Зиньковский: «„Крылья Советов“ подкосили травмы»
«Крылья» сыграют в стыках с «Нижним Новгородом».
Обновлено в 02:16
Политика
Госпитализирован губернатор Иркутской области
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Финансы
На текущей неделе торговый диапазон пары USD/RUB - 64,10-65,00 - Банк «Русский Стандарт»
Негативный внешний фон для рубля может быть нивелирован за счет продаж экспортной выручки к уплате ключевых налогов 27 и 28 мая, возможной коррекцией в результте последнего снижения котировок нефти и текущей слабостью американского доллара.
Обновлено в 03:04
Политика
В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Косатки после выпуска на волю могут погибнуть, заявили отловщики
Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск "Эковахты Сахалина", клуба "Бумеранг" и общественной организации "Друзья океана" к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух, содержавшихся в неволе в бухте Средняя Приморского края.
Обновлено в 01:45
Политика
Европарламент обновил предварительные результаты выборов
Всего в 28 странах ЕС 23-26 мая избирался 751 европейский депутат.
Обновлено вчера в 21:22
Экономика
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Финансы
Курс валют на 27 мая: евро и доллар подорожали
Курсы валют могут быть изменены в течение дня. Получить наиболее актуальную информацию по курсам валют вы можете в отделениях банка.
Обновлено в 02:42
Политика
Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд
Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Опубликована видеозапись сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31
Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись сопровождения ракетоносцев Ту-95MС истребителями MиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 02:40
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Авто
На выставке Wörtherseetreffen-2019 презентуют внедорожный Audi TT
Перекроенный для выставки Audi TT, получил брутальный экстерьер с массивным бампером в духе RS, спойлером, дополнительным светом в решётке радиатора, расширенными арками над колёсами с клыкастой резиной и задней частью в стиле TT Offroad –концепта 2014 года.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума
Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено 25 мая в 09:24
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России
Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Общество
Ямал вошел в лидеры среди регионов по расходам на жителей из бюджета
РИА «Новости» опубликовали рейтинг регионов с наибольшим объемом социальных расходов на человека из бюджета.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту наезда на полицейского в Москве
Обновлено вчера в 14:12
Армия и оружие
Любивший отдыхать за границей десантник лишился доступа к гостайне
В связи с нарушением порядка выезда за границу офицера наказали, но он обратился с жалобой в суд, пытаясь оспорить объявленный ему строгий выговор, предостережение прокурора и отстранение от гостайны.
Обновлено в 03:07