«Аталанта» и «Эмполи» не выявили победителяМатч ТВ 16:31

«Аталанта» сыграла вничью с «Эмполи» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии.

«Аталанта» и «Эмполи» не выявили победителя

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