Футбол

«Аталанта» и «Эмполи» не выявили победителяМатч ТВ 16:31

«Аталанта» сыграла вничью с «Эмполи» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии.
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«Аталанта» и «Эмполи» сыграли вничью в 32-м туре чемпионата Италии

РИА Новости16:47

«Аталанта» не смогла обыграть «Эмполи»

ProstoProSport16:31

«Аталанта» и «Эмполи» не выявили победителя

Sportbox.RU16:31

«Аталанта» и «Эмполи» не выявили победителя

Матч ТВ16:31

«Аталанта» и «Эмполи» разошлись миром

Чемпионат16:27

Серия А. «Аталанта» и «Эмполи» обошлись без голов

Бомбардир.ру16:29
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Экономика

Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы

Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам де Пари

Французский лидер Эмманюэль Макрон пообещал, что собор Парижской Богоматери, серьёзно пострадавший в результате страшного пожара, будет восстановлен.
Обновлено в 17:59
Происшествия

Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено в 19:49
Общество

Шведская журналистка признала русский язык непостижимым

Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Музыка

«Запрещенный» в СССР клип Пугачевой набрал более миллиона просмотров

Более миллиона просмотров за сутки набрал клип Аллы Пугачевой «Айсберг», который был запрещен в СССР.
Обновлено в 19:02
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»

Обновлено в 15:28
Космос

Планетологи нашли «зародыш» кометы внутри уникального метеорита

Один из метеоритов, упавших на южный полюс Земли в недавнем прошлом, содержит в себе следы первичных пород Солнечной системы, попавших в породивший его астероид после его столкновения с "зародышем" кометы.
Обновлено в 11:25
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 16:00
Авто

Компания Aston Martin воссоздаст DB4 GT Zagato

Британский автомобильный бренд Aston Martin объявил о производстве новейшего купе DB4 GT Zagato.
Обновлено в 12:44
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Наука

В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено вчера в 17:01
Общество

Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»

Обновлено в 08:39
Происшествия

Огонь перекинулся на одну из башен собора Нотр-Дам

Пожарным пока не удается локализовать возгорание в Нотр-Дам-де-Пари. Пламя охватило левую башню собора.
Обновлено в 15:40
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Четверых сбежавших из изолятора задержали в Туве

Обновлено в 02:07
Общество

Славные дела: многодетные семьи восемь лет ждут дорогу и водопровод

Отложенное благоустройство Многодетные иркутские семьи, долгое время стоявшие в очереди за землей под строительство, получили ее в 2011 году.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено в 18:56
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка

Обновлено в 16:48
Экономика

«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2»

«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2» Решение Дании затянуть выдачу разрешения на прокладку «Северного потока-2», видимо, вынудит «Газпром» согласиться на прокачку через Украину существенно больших объемов газа, чем он исходно планировал.
Обновлено в 16:24
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Российские корабли следят за эсминцем США в Черном море

Обновлено в 03:25
Экономика

Минпромторг ожидает в 2019 г рост продаж товаров легпрома из РФ на 6,2%, до 2,97 трлн руб

Минпромторг РФ ожидает увеличения розничных продаж отечественных товаров легкой промышленности в 2019 году на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, до 2,97 триллиона рублей, говорится в докладе о целях и задачах ведомства на 2019 год.
Обновлено в 20:25
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Происшествия

В Приморье похороненный пес выбрался из могилы

В Уссурийске похороненный 18-летний пес оказался живым и выбрался из могилы, пишет РИА VladNews со ссылкой на приют для животных.
Обновлено в 20:34
Наука

Назван способ улучшить работу сердца

Кардиологи выяснили, что после 12 недель занятий йогой у людей с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий снизилась частота сердечных сокращений и кровяного давления, а также улучшилось психоэмоциональное состояние.
Обновлено в 14:04
Экономика

Ольга Добровольская: Мы предлагаем бизнес-клиентам собственную digital-экосистему

Появились новые клиенты, и мы с ними работаем.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес

Женя Огурцова снялась в эротической фотосессии после скандала с мужем

Стараясь отвлечься от дурных мыслей, экс-солистка «Ранеток» устроила откровенную фотосессию.
Обновлено вчера в 17:00
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Итальянский футбольный клуб из города Бергамо. Основан в 1907 году; домашние матчи проводит на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия», построенном в 1928 году и вмещающий 24 726 зрителей. На этом же стадионе также выступает команда из соседнего города Альбино «Альбинолеффе».
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