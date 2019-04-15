Футбол
«Аталанта» и «Эмполи» не выявили победителяМатч ТВ 16:31
«Аталанта» сыграла вничью с «Эмполи» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 21:19, Ашберн
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам де Пари
Французский лидер Эмманюэль Макрон пообещал, что собор Парижской Богоматери, серьёзно пострадавший в результате страшного пожара, будет восстановлен.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено в 19:49
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Музыка
«Запрещенный» в СССР клип Пугачевой набрал более миллиона просмотров
Более миллиона просмотров за сутки набрал клип Аллы Пугачевой «Айсберг», который был запрещен в СССР.
Обновлено в 19:02
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено в 15:28
Космос
Планетологи нашли «зародыш» кометы внутри уникального метеорита
Один из метеоритов, упавших на южный полюс Земли в недавнем прошлом, содержит в себе следы первичных пород Солнечной системы, попавших в породивший его астероид после его столкновения с "зародышем" кометы.
Обновлено в 11:25
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Авто
Компания Aston Martin воссоздаст DB4 GT Zagato
Британский автомобильный бренд Aston Martin объявил о производстве новейшего купе DB4 GT Zagato.
Обновлено в 12:44
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Наука
В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Огонь перекинулся на одну из башен собора Нотр-Дам
Пожарным пока не удается локализовать возгорание в Нотр-Дам-де-Пари. Пламя охватило левую башню собора.
Обновлено в 15:40
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Четверых сбежавших из изолятора задержали в Туве
Обновлено в 02:07
Общество
Славные дела: многодетные семьи восемь лет ждут дорогу и водопровод
Отложенное благоустройство Многодетные иркутские семьи, долгое время стоявшие в очереди за землей под строительство, получили ее в 2011 году.
Обновлено в 17:02
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка
Обновлено в 16:48
Экономика
«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2»
«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2» Решение Дании затянуть выдачу разрешения на прокладку «Северного потока-2», видимо, вынудит «Газпром» согласиться на прокачку через Украину существенно больших объемов газа, чем он исходно планировал.
Обновлено в 16:24
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Экономика
Минпромторг ожидает в 2019 г рост продаж товаров легпрома из РФ на 6,2%, до 2,97 трлн руб
Минпромторг РФ ожидает увеличения розничных продаж отечественных товаров легкой промышленности в 2019 году на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, до 2,97 триллиона рублей, говорится в докладе о целях и задачах ведомства на 2019 год.
Обновлено в 20:25
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Происшествия
В Приморье похороненный пес выбрался из могилы
В Уссурийске похороненный 18-летний пес оказался живым и выбрался из могилы, пишет РИА VladNews со ссылкой на приют для животных.
Обновлено в 20:34
Наука
Назван способ улучшить работу сердца
Кардиологи выяснили, что после 12 недель занятий йогой у людей с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий снизилась частота сердечных сокращений и кровяного давления, а также улучшилось психоэмоциональное состояние.
Обновлено в 14:04
Экономика
Ольга Добровольская: Мы предлагаем бизнес-клиентам собственную digital-экосистему
Появились новые клиенты, и мы с ними работаем.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Женя Огурцова снялась в эротической фотосессии после скандала с мужем
Стараясь отвлечься от дурных мыслей, экс-солистка «Ранеток» устроила откровенную фотосессию.
Обновлено вчера в 17:00