Есть определённые сожаления, поскольку мы явно не заслуживали этого поражения. "Аталанта" достойна уважения, они доставляют проблемы всем командам, но сегодня нашему голкиперу даже не приходилось спасать ворота.

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