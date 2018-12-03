Футбол

«Аталанта» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч Серии А 3 декабря 2018 года
LiveSport.ru
05:40

Рома — Интер
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
37′
Бальде Кейта
48′
Квадво Асамоа
Дженгиз Ундер
51′
62′
Бальде Кейта
Маттео Политано
66′
Мауро Икарди
Давид Сантон
Джастин Клюйверт
69′
Александар Коларов
74′
Николо Дзаньоло
Диего Перотти
77′
Александар Коларов
79′
80′
Борха Валеро
Матиас Весино
81′
Иван Перишич
Лаутаро Хавьер Мартинес
Дженгиз Ундер
Хавьер Пасторе
83′
После 13-ти туров в распоряжении команды Карло Анчелотти 29 очков, а отставание от "Юве" составляет 11 пунктов, но туринцы уже победили в текущем туре. Все прогнозы на футбол Собственно после поражения от «Старой Синьоры» в Турине (1:3) неаполитанцы больше не проигрывали.
LiveSport.ru05:40

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«Аталанта» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч Серии А 3 декабря 2018 года

LiveSport.ru05:40

Чемпионат Италии. «Рома» сыграла вничью с «Интером», «Лацио» – с «Кьево»

Sports.ruвчера в 00:56
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 19:22, Ашберн
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