Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонулLenta.ru 04:58

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Mayadeen. По данным Reuters, танкер выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты, тяжелого бензина.
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На борту горящего в Оманском заливе танкера было 11 россиян

РБК07:38

Посольство РФ прокомментировало сообщения о россиянах на борту атакованного в Омане танкера

ФАН05:20

На атакованных в Оманском заливе танкерах был груз, связанный с Японией

Интерфакс05:39

МИД не исключает, что на атакованном танкере были россияне

Газета.Ru07:25

СМИ: Один из атакованных танкеров в Оманском заливе затонул

RT на русском05:33

На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера находились 11 россиян

РИА Новости07:43

Танкер Kokuka Courageous транспортировал метанол

ТАСС07:35
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Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

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В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Политика

Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив

Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
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Армия и оружие

Турция впервые покажет свой истребитель пятого поколения

Турция представит истребитель пятого поколения собственной разработки авиашоу в Ле-Бурже, сообщает ТАСС.
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Армия и оружие

В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М

Журнал назвал ее оружием Судного дня. Ракета ПРС-1М является частью российской системы противоракетной обороны А-135 «Амур».
Обновлено в 06:37
Политика

Обвиняемого в госизмене ученого не выпустили из СИЗО из-за письма о грин-карте. Оно оказалось спамом

Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отказался переводить под домашний арест из-за пришедшего на электронную почту письма о предварительно одобренном виде на жительство в США.
Обновлено в 07:18
Политика

Глава МВД Британии сертифицировал запрос США на экстрадицию Ассанжа

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал запрос США на выдачу основателя Wikileaks Джулиану Ассанжу, о чем сообщил в одном из интервью в четверг.
Обновлено в 05:16
Политика

Пушков с сарказмом прокомментировал решение США о написании Киева

Член Совета Федерации Алексей Пушков как всегда с иронией прокомментировал сообщение о том, что Совет США по географическим названиям принял решение, что отныне в международной базе столица Украины будет писаться не "Kiev" на "Kyiv".
Обновлено в 05:49
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО, если попадут в колонию

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Кино

Умерла американская актриса Сильвия Майлз

Обновлено в 07:09
Экономика

Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога

Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

Обновлено в 05:43
Технологии

Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов

Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Космос

Ученые открыли невидимую галактику, сжавшую Млечный Путь в «гармошку»

Окраины нашей Галактики приобрели необычную волнистую структуру благодаря тому, что в недавнем прошлом через нее пролетела Antlia 2, невидимая "темная галактика".
Обновлено в 07:26
Экономика

В Саратове плохо продается муниципальное имущество

Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Саратова в 2019 году составил 7,9% от прогнозного 4,1%. Об этом сегодня, 13 июня, заявил замглавы администрации по экономическим вопросам Алексей Никитин на ПДС при главе Саратова.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего Цапка»

Обновлено в 06:37
Финансы

ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей

По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Обновлено в 06:41
Политика

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.
Обновлено в 06:17
Технологии

Российские вузы начнут выдавать выпускникам электронные дипломы

В 2021 году вузы России планируют начать выдачу электронных дипломов об образовании.
Обновлено в 02:19
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Александр Овечкин с женой пришел на концерт Ольги Бузовой в Турции

Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией Шубской посетил организованный в Турции концерт Ольги Бузовой.
Обновлено в 06:55
Транспорт

Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе

В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Общество

В Омской области ожидаются заморозки

Дачников предупреждают о необходимости позаботиться о посадках.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Технологии

Дуров обвинил Китай в атаке на Telegram

Создатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров назвал источник хакерской атаки 12 июня на сервера программы.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Экс-муж Анастасии Макеевой крестил дочь

Накануне экс-муж Анастасии Макеевой — музыкант Глеб Матвейчук крестил дочь Алису, рожденную в отношениях с Еленой Глазковой.
Обновлено в 05:30
Кино

Кинокритики разнесли фильм «Люди в черном: Интернэшнл»

В российских кинотеатрах 12 июня состоялась премьера фильма «Люди в черном: Интернэшнл» Феликса Гэри Грея.
Обновлено в 01:27
Культура

«Коммунисты России» призвали запретить западный сериал «Чернобыль»

Обновлено в 06:35
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