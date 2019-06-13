Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонулLenta.ru 04:58
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Mayadeen. По данным Reuters, танкер выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты, тяжелого бензина.
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Путин уволил двух генералов из дела Голунова
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Политика
Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив
Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
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Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
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Армия и оружие
Турция впервые покажет свой истребитель пятого поколения
Турция представит истребитель пятого поколения собственной разработки авиашоу в Ле-Бурже, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М
Журнал назвал ее оружием Судного дня. Ракета ПРС-1М является частью российской системы противоракетной обороны А-135 «Амур».
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Политика
Обвиняемого в госизмене ученого не выпустили из СИЗО из-за письма о грин-карте. Оно оказалось спамом
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отказался переводить под домашний арест из-за пришедшего на электронную почту письма о предварительно одобренном виде на жительство в США.
Обновлено в 07:18
Политика
Глава МВД Британии сертифицировал запрос США на экстрадицию Ассанжа
Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал запрос США на выдачу основателя Wikileaks Джулиану Ассанжу, о чем сообщил в одном из интервью в четверг.
Обновлено в 05:16
Политика
Пушков с сарказмом прокомментировал решение США о написании Киева
Член Совета Федерации Алексей Пушков как всегда с иронией прокомментировал сообщение о том, что Совет США по географическим названиям принял решение, что отныне в международной базе столица Украины будет писаться не "Kiev" на "Kyiv".
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Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
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Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога
Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
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Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
Обновлено в 05:43
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Космос
Ученые открыли невидимую галактику, сжавшую Млечный Путь в «гармошку»
Окраины нашей Галактики приобрели необычную волнистую структуру благодаря тому, что в недавнем прошлом через нее пролетела Antlia 2, невидимая "темная галактика".
Обновлено в 07:26
Экономика
В Саратове плохо продается муниципальное имущество
Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Саратова в 2019 году составил 7,9% от прогнозного 4,1%. Об этом сегодня, 13 июня, заявил замглавы администрации по экономическим вопросам Алексей Никитин на ПДС при главе Саратова.
Обновлено в 06:46
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
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Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.
Обновлено в 06:17
Технологии
Российские вузы начнут выдавать выпускникам электронные дипломы
В 2021 году вузы России планируют начать выдачу электронных дипломов об образовании.
Обновлено в 02:19
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Александр Овечкин с женой пришел на концерт Ольги Бузовой в Турции
Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией Шубской посетил организованный в Турции концерт Ольги Бузовой.
Обновлено в 06:55
Транспорт
Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе
В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
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В Омской области ожидаются заморозки
Дачников предупреждают о необходимости позаботиться о посадках.
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Происшествия
Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях
В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Технологии
Дуров обвинил Китай в атаке на Telegram
Создатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров назвал источник хакерской атаки 12 июня на сервера программы.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Экс-муж Анастасии Макеевой крестил дочь
Накануне экс-муж Анастасии Макеевой — музыкант Глеб Матвейчук крестил дочь Алису, рожденную в отношениях с Еленой Глазковой.
Обновлено в 05:30
Кино
Кинокритики разнесли фильм «Люди в черном: Интернэшнл»
В российских кинотеатрах 12 июня состоялась премьера фильма «Люди в черном: Интернэшнл» Феликса Гэри Грея.
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