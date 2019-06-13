Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонулLenta.ru вчера в 04:58

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Mayadeen. По данным Reuters, танкер выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты (лигроина).
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Взрывы танкеров в Оманском заливе. Что важно знать

РБКвчера в 16:05

В Оманском заливе взорваны два танкера

Газета.Ruвчера в 13:56

На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера были россияне

РИА Новостивчера в 07:53

В Оманском заливе загорелись два нефтяных танкера

RT на русскомвчера в 11:06

Владелец танкера опроверг потопление судна в Оманском заливе

Коммерсантъвчера в 06:00

Атака на танкеры в Оманском заливе не привела к загрязнению воды нефтепродуктами

Интерфаксвчера в 11:45

СМИ: россияне, спасенные с танкера в Оманском заливе, благодарят иранцев за гостеприимство

ТАССвчера в 16:03
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Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено вчера в 18:04
Экономика

«Ведомости» узнали о назначении отстающим регионам министров-кураторов

Минэкономразвития определило регионы с самой слабой экономикой, кураторами для них стали члены правительства, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-премьера Виталия Мутко к премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие

США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий

Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия

Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия

В Забайкалье задержали сторонника ИГ

Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Политика

В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»

Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания

Обновлено в 00:11
Космос

Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek

Обновлено вчера в 23:59
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Экономика

Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в России

Ранее банки интересовались лишь подозрительными операциями, но никогда не проявляли и не пытались заблокировать счет после снятия с него денег.
Обновлено вчера в 08:11
Политика

Трамп по ошибке назвал наследника британского престола «принцем китов»

Президент США Дональд Трамп повергся насмешкам после того, как назвал в Twitter британского принца Уэльского Чарльза «принцем китов».
Обновлено в 00:26
Общество

Зрителей возмутил эфир Малышевой о «кретинах»

Зрителей возмутили ее слова о людях с ментальными нарушениями. Малышева в эфире предложила обсудить, «откуда берутся кретины».
Обновлено вчера в 17:08
Экономика

Инвестиции США в России оказались в 13 раз больше официальных

Инвестиции в 2018 году В 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России составили $13,3 млрд, сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26 млрд), сообщила ЮНКТАД.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»

Обновлено вчера в 17:14
Футбол

Марадона покинул мексиканский «Дорадос»

Обновлено в 01:06
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Общество

Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны

Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено вчера в 11:08
Общество

Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:03
Политика

Борис Джонсон лидирует на выборах премьера Великобритании

Джонсон набрал 114 из 300 голосов членов партии.
Обновлено в 01:24
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика

В Вашингтоне обеспокоились отношением европейцев к США и России

Эксперты Атлантического совета изучили настроения стран Центральной Европы в отношении России и США и выявили «тревожную тенденцию».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Москве горит Измайловский кремль

На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Авто

Новый Geely SX11 с мотором от Volvo уже в продаже

В Китае был объявлен старт продаж новой модификации кроссовера Geely SX11 (Binyue) с мотором от Volvo XC40.
Обновлено в 02:03
Наука

Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории

Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено 11 июня в 10:43
Общество

В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»

Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Осуждён организатор смертельного полёта президента Польши в Смоленск

Обновлено вчера в 08:43
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