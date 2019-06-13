Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонулLenta.ru вчера в 04:58
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Mayadeen. По данным Reuters, танкер выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты (лигроина).
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Атака на танкеры в Оманском заливе не привела к загрязнению воды нефтепродуктами
Интерфаксвчера в 11:45
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