В Оманском заливе атаковали два танкераОбщественная служба новостей 06:03

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. Предположительно, в них могли попасть торпедами, передаёт агентство «REUTERS». Об инциденте в четверг сообщили иранские и арабские средства массовой информации.

В Оманском заливе атаковали два танкера

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