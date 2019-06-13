Происшествия

В Оманском заливе атаковали два танкераОбщественная служба новостей 06:03

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. Предположительно, в них могли попасть торпедами, передаёт агентство «REUTERS». Об инциденте в четверг сообщили иранские и арабские средства массовой информации.
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Новые таинственные инциденты с морскими судами произошли у берегов Ирана

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РИА Новости07:53

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Газета.Ru13:56

Что произошло за день: четверг, 13 июня

Интерфакс13:50

В Оманском заливе загорелись два нефтяных танкера

RT на русском11:06

Взрывы танкеров в Оманском заливе. Что важно знать

РБК16:05

Роухани: безопасность в Персидском заливе важна для Ирана

ТАСС09:26
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