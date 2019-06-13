В Оманском заливе атакованы два танкераLenta.ru 06:21

В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии. Еще два коммерческих судна пострадали в тот же день в районе порта Фуджейра в ОАЭ — одного из крупнейших нефтяных портов мира.

В Оманском заливе атакованы два танкера

Политика Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.

Происшествия Состояние Бари Алибасова не улучшается Состояние Бари Алибасова не улучшается Артист по-прежнему находится в реанимации.

Авто Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Политика Владимир Путин уволил двух генералов после дела Голунова Президент Владимир Путин уволил двух генералов после дела Ивана Голунова.

Экономика Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.

Экономика Чубайс предложил ввести в России углеродный налог Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.

Общество Бондаренко на митинге назвал условия для отставки Радаева Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко напомнил, что российское правительство без проведения референдума и даже не спросив мнение жителей Саратовской области, подписало распоряжение о начале строительства завода в поселке Горный Краснопартизанского района.

Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.

Политика Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Шоу-бизнес Ольга Кузьмина рассказала о разводе с мужем Ольга Кузьмина рассказала о своем разводе с мужем и отцом ее ребенка. Героиня сериала «Кухня» также затронула тему семейных отношений.

Происшествия Активист «Голоса» Удот останется под домашним арестом до середины лета Химкинский городской суд Московской области до 16 июля продлил срок домашнего ареста члену совета движения "Голос" Роману Удоту по делу об угрозе убийством.

Политика Путин предоставил российское гражданство внуку мецената Щукина Президент Владимир Путин предоставил гражданство России внуку мецената и коллекционера Сергея Щукина Андре-Марка Делок-Фурко.

Футбол Азар прошел медосмотр перед презентацией в «Реале» Новобранец «Реала» Эден Азар прибыл в Мадрид и успешно прошел медосмотр перед своей презентацией.

Общество Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.

Здоровье Диетолог призналась, кому опасно есть черешню Как рассказала диетолог Елена Соломатина, тем, кто собрался сесть на диету, лучше есть черешню несладких сортов.

Политика Российский офицер освобожден из плена в Афганистане Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.

Шоу-бизнес В Сети появилось фото юного Максима Галкина с отцом На просторах Сети оказалось фото, где еще юный Максим Галкин позирует в компании своего отца.

Происшествия Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Происшествия Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.

Политика США продлили на год режим санкций против Белоруссии Американская администрация приняла решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Белоруссии.