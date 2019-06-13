Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонулLenta.ru 04:58
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Mayadeen. По данным Reuters, танкер выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты (лигроина).
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Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Обновлено в 07:12
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Униженная Богомоловым Собчак закричала от неожиданности
Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, который, по слухам, является ее любовником.
Обновлено в 09:43
Здоровье
Диетолог призналась, кому опасно есть черешню
Как рассказала диетолог Елена Соломатина, тем, кто обрался сесть на диету, лучше есть черешню несладких сортов.
Обновлено в 10:21
Политика
Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив
Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 06:05
Авто
Названы марки машин, которые доставляют удовольствие владельцам
В опросе, который провели эксперты аналитического агентства "Автостат", об этом заявили почти две трети (64 процента) владельцев машин этого бренда.
Обновлено в 08:05
Общество
Штрафы за «утечку» персональных данных могут вырасти до 18 млн рублей
В целом предлагается уточнить размеры санкций за правонарушения с учетом международного опыта, а также ввести административные штрафы за нарушение требований о локализации баз персональных данных граждан Российской Федерации на ее территории.
Обновлено в 10:10
Политика
В США определили срок исполнения запрета на сотрудничество с Huawei
Власти Соединенных Штатов дали два года американским компаниям на исполнение запрета на ведение бизнеса с китайской компанией Huawei, сообщает 13 июня Reuters.
Обновлено в 01:41
Политика
Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий
Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Норвегия рекомендовала судовладельцам не заходить в воды Ирана
Норвежский директорат морского транспорта рекомендовал судовладельцам избегать территориальных вод Ирана в связи с последними атаками на танкеры.
Обновлено в 06:49
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Общество
Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов
Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»
В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке прошло прощание со звездой "Голоса", певцом Алексеем Сафиулиным.
Обновлено в 07:54
Экономика
В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю
Во время своего выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение в стране четырехдневной рабочей недели вполне возможно.
Обновлено 11 июня в 07:26
Авто
АвтоВАЗ назвал сроки появления новой Lada 4x4
В целом в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АвтоВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке
Обновлено в 03:20
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео
Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено в 10:26
Общество
В Омской области ожидаются заморозки
Дачников предупреждают о необходимости позаботиться о посадках.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве
Обновлено в 07:41
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Политика
В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Игры
По мотивам сериала «Очень странные дела» будет выпущена мобильная игра
По мотивам сериала "Очень странные дела" будет выпущена мобильная игра. Разработкой займется финская компания Next Games (The Walking Dead).
Обновлено в 09:21
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого не выпустили из СИЗО из-за письма о грин-карте. Оно оказалось спамом
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отказался переводить под домашний арест из-за пришедшего на электронную почту письма о предварительно одобренном виде на жительство в США.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове
Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Политика
Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня президент России Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым программу саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 01:34