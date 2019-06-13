Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонулLenta.ru 04:58

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Mayadeen. По данным Reuters, танкер выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты (лигроина).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Посольство РФ прокомментировало сообщения о россиянах на борту атакованного в Омане танкера

ФАН05:20

Что произошло за день: четверг, 13 июня

Интерфакс13:50

В Оманском заливе взорваны два танкера

Газета.Ru13:56

В Оманском заливе загорелись два нефтяных танкера

RT на русском11:06

Взрывы танкеров в Оманском заливе. Что важно знать

РБК16:05

СМИ: россияне, спасенные с танкера в Оманском заливе, благодарят иранцев за гостеприимство

ТАСС16:03

На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера были россияне

РИА Новости07:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 22:30, Ашберн
Наука

Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов

Обновлено в 02:40
Политика

Саакашвили возглавил список «Движения новых сил» на выборах в Раду

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

В США представили «доказательства» причастности Ирана к ЧП с танкерами

Ранее США обвинили Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 22:22
Общество

Полетели головы: в Кузбассе произошли кадровые изменения

Накануне губернатор Сергей Цивилёв жёстко раскритиковал действия угольщиков и городских властей, заявив, что будут приняты самые жёсткие меры.
Обновлено в 21:27
Кино

Зачем Альмодовар проплыл по волнам усталой памяти

На наши экраны выходит 22-й по счету фильм Альмодовара. Киноманам не надо объяснять, кто такой Педро Альмодовар Кабальеро.
Обновлено в 17:06
Шоу-бизнес

Богомолов дал откровенное интервью Собчак

Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Происшествия

В Сахалинской области перевернулся пассажирский автобус

Обновлено в 21:27
Гаджеты

Honor 20 от Huawei появится на российском рынке 21 июня

Обновлено в 09:30
Общество

Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Энергетика

«Нафтогаз» назвал абсурдным предложение о соглашении с «Газпромом»

Как считает исполнительный директор «Нафтогаза», в случае мирового соглашения с «Газпромом» украинская компания «как минимум, "добровольно" откажется от $2,8 млрд, а как максимум, еще и вернется в статус должника по положению контракта "бери или плати" (более $80 млрд до конца 2019) за газ, отобранный в 2014–2015 годы (около $4 млрд)».
Обновлено в 19:59
Футбол

Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Происшествия

ХК СКА выразил соболезнования Соколову в связи с трагедией в семье

Обновлено в 13:53
Политика

Замглавы Росгвардии Захаркин покинет свой пост

58-летний заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин покинет свой пост, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 17:01
Общество

Сын Алибасова заявил о намерении вывезти отца из России

Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
Обновлено в 22:03
Общество

В Приморье назначили еще одного вице-губернатора

Директором департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края стал Сергей Максимчук, который также назначили врио вице-губернатора.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 20:30
Политика

Путин повысил зарплаты российским судьям

В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено в 21:45
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Религия

Патриарх Кирилл: протест против храма в Екатеринбурге отчасти вызван нехваткой информации

Обновлено в 18:35
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Культура

В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин

Заслуженный художник РФ скульптор Александр Пальмин скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни.
Обновлено в 15:10
Политика

Росреестр не собирается менять название Киева

В Росреестре заявили, что не намерены изменять написание латиницей названия столицы Украины - с "Kiev" на "Kyiv".
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

Два больших десантных корабля ВМФ России вошли в Средиземное море

Два больших десантных корабля (БДК) ВМФ России «Цезарь Куников» и «Азов» прошли из Чёрного в Средиземное море с заметным грузом, видным по осадке кораблей, сообщают 13 июня турецкие мониторинговые ресурсы, подтвердившие фотографиями проход российских кораблей через Босфор.
Обновлено в 16:31
Политика

Слуцкий: Россия не потерпит в ПАСЕ даже малейших ограничений

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена мириться даже с малейшими рестрикциями, в противном случае она покинет зал заседаний.
Обновлено в 14:23
Политика

Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено в 20:34
Транспорт

Заказным автобусам могут разрешить пользоваться «выделенкой»

Перевозчикам детских групп могут позволить развивать скорость до 80 км/ч, заказным автобусам пользоваться выделенной полосой, а штрафовать водителей хотят только за нарушения, повлекшие угрозу жизни и здоровью детей, а не за неправильно оформленные сопроводительные документы.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Рождение сына изменило отношения принца Гарри с братом

Британцы узнали обрадовавшую многих новость: ссора двух некогда неразлучных братьев — принцев Гарри и Уильяма теперь в прошлом.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Великобритании продают тюрьму для ведьм

Обновлено в 20:37
Общество

Операторы 1-300 не знают, когда появятся талоны в областную стоматологию

Операторы прямой линии 1-300, через которых теперь записываются в областную стоматологию, отвечают звонящим: талонов нет и когда будут, не знаем.
Обновлено в 19:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное