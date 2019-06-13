Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонулLenta.ru вчера в 04:58

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Mayadeen. По данным Reuters, танкер выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты (лигроина).
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В Оманском заливе загорелись два нефтяных танкера

RT на русскомвчера в 11:06

В Оманском заливе взорваны два танкера

Газета.Ruвчера в 13:56

Что произошло за день: четверг, 13 июня

Интерфаксвчера в 13:50

МИД России сообщил о состоянии эвакуированных с горящего танкера моряков

РБКвчера в 12:05

Новые таинственные инциденты с морскими судами произошли у берегов Ирана

Коммерсантъвчера в 14:58

На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера были россияне

РИА Новостивчера в 07:53

СМИ: россияне, спасенные с танкера в Оманском заливе, благодарят иранцев за гостеприимство

ТАССвчера в 16:03
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Политика

Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины

В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

В Кузбассе в железнодорожной колее нашли маленькую девочку

Обновлено вчера в 22:26
Политика

Новак заявил, что Россия готова возобновить поставки газа на Украину

Как сообщал Лайф, в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия

В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания

Обновлено в 00:11
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Общество

Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»

Телеведущая Ксения Собчак осудила коллегу Елену Малышеву, которая в программе предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 00:19
Технологии

«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи

По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие

Российские ВКС по просьбе Турции нанесли удар по террористам в Сирии

Обновлено вчера в 08:35
Финансы

Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов

Отмечается, что вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка (а также с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения) до 30 июня 2019 года включительно.
Обновлено вчера в 06:24
Футбол

Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»

Обновлено вчера в 23:40
Кино

Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России

Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено вчера в 02:00
Экономика

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено вчера в 17:05
Гаджеты

В Huawei подготовили к запуску собственную операционную систему

Китайская корпорация Huawei в скором времени запустит собственную операционную систему Hongmeng, которая будет установлена на аппаратах компании вместо ОС Android, заявил Reuters вице-президент компании Эндрю Уильямсон.
Обновлено в 01:20
Политика

Полицейским разрешили выезжать в Турцию и Таиланд

Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено вчера в 15:15
Армия и оружие

В пострадавшем от боев районе Алеппо начали восстанавливать дороги

Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся частный детский сад

Частный детский сад загорелся в Екатеринбурге на площади 150 квадратных метров, сотрудники и воспитанники эвакуированы из учреждения, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:17
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено вчера в 04:40
Армия и оружие

Военный спецназ Британии предложили подготовить к конфликту с Россией

Руководитель армейских спецподразделений Британии подготовил секретную концепцию, которую должен будет рассмотреть британский кабмин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Обновлено вчера в 20:25
Гаджеты

Samsung выпустила телевизор с диагональю 7,4 метра

Южнокорейский производитель Samsung выпустил огромный телевизор, диагональ которого составляет 7,4 метра.
Обновлено в 00:16
Футбол

«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»

Обновлено вчера в 17:14
Авто

Опубликовали рендер обновлённого BMW 2-Series Coupe

Дизайнеры из ателье «X-TOMI DESIGN» представили рендерное изображение модели BMW 2-Series Coupe нового поколения.
Обновлено вчера в 03:09
Авто

Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo

Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.
Обновлено вчера в 11:23
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Общество

В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»

Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:12
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА

Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который таким образом стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюрьме после ужина с Путиным

Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медсправки.
Обновлено в 00:51
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