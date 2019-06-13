Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонулLenta.ru 04:58
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Mayadeen. По данным Reuters, танкер выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты (лигроина).
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Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
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Пожар произошел на территории завода «Красный выборжец» в Петербурге
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ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
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