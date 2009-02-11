Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефтьИзвестия 05:13

Атака на танкеры в Объединенных Арабских Эмиратах привела к росту цен на нефть, рассказал в беседе с «Известиями» главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров. Накануне в воскресенье, 12 мая, на четырех коммерческих судах произошли взрывы в результате диверсии в территориальных водах ОАЭ.

Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефть

Политика Против Порошенко начали расследование о давлении на судей Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.

Политика Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.

Происшествия В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.

Политика В Екатеринбурге задержан бывший командующий ПВО ЛНР Владимир Муратов В Екатеринбурге задержан бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владимир Муратов, об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.

Политика Лукашенко назвал потери Белоруссии от загрязненной нефти Как сообщает агентство БЕЛТА, Лукашенко назвал размер ущерба огромным, по его словам, помимо недополученной прибыли, грязные нефтепродукты навредили состоянию нефтепровода и оборудованию на НПЗ.

Финансы Официальный курс евро на вторник вырос до 73,52 рубля Официальный курс евро на вторник вырос на 43,43 копейки — до 73,5231 рубля, курс доллара увеличился на 24,16 копейки — до 65,4703 рубля, следует из данных Банка России.

Финансы Акции Мосбиржи упали в цене на 7,5% Стоимость достигла 84,78 рубля за штуку Котировки ценных бумаг Московской биржи после открытия торгов сегодня, 13 мая, снизились на 7,5%, до 84,78 рубля за штуку, сообщает сайт биржи.

Политика Более трети жителей ЕС признают Крым частью России Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.

Общество В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение на вечер понедельника и вторник из-за сильных дождей, грозы, града и ветра до 22 метров в секунду, сообщает управление МЧС по региону.

Кино Варис из «Игры престолов» пожаловался на финал сериала Британский актер Конлет Хилл, исполнивший роль Вариса в сериале «Игра престолов», пожаловался на малое экранное время, уделенное его персонажу в двух последних сезонах.

Происшествия Подрезали крылья: отменён второй за сутки рейс SSJ-100 Авиакомпания «Азимут» отменила вылет самолёта Sukhoi Superjet 100, который должен был ночью 13 мая выполнять рейс до Челябинска.

Происшествия В Красноярском крае пьяный отец убил 8-месячную дочь По информации краевого СК, 3 мая 28-летний житель села Знаменка, ранее судимый за хранение наркотиков, остался дома с 8-месячной дочерью.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Ксения Собчак эмоционально отреагировала на воссоединение с сыном Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.

Политика Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.

Общество Упрощается порядок назначения пенсий Если раньше заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в конкретное отделение Пенсионного фонда России (к которому человек "приписан" по месту жительства), то теперь это можно будет сделать в любом отделении фонда в стране вне зависимости от того, где человек зарегистрирован.

Экономика Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова побрилась налысо 12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.

Гаджеты Системная плата Biostar Racing X570GT8 получит активное охлаждение Ассортимент материнских плат компании Biostar пополнился новой материнской платой Racing X570GT8, которая будет представлена на грядущей выставке Computex 2019.

Единоборства Сергей Харитонов – Гаджиеву: При достойном предложении я проведу бой с Емельяненко Российский боец Bellator Сергей Харитонов ответил главе Fight Nights Камилу Гаджиеву, который предложил организовать его бой с Александром Емельяненко.

Происшествия Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.

Экономика В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".

Политика Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги "Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.

Происшествия На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья В результате десяти выстрелов огнестрельные ранения дробью получили семь человек, в том числе двое детей 2009 и 2015 годов рождения.

ЖКХ Плановые отключения горячей воды начались в Москве Горячую воду начнут отключать в Москве 13 мая, передает телеканал Москва 24. Продолжительность отключений составляет не более 10 дней.