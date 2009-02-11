Происшествия

Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефтьИзвестия 05:13

Атака на танкеры в Объединенных Арабских Эмиратах привела к росту цен на нефть, рассказал в беседе с «Известиями» главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров. Накануне в воскресенье, 12 мая, на четырех коммерческих судах произошли взрывы в результате диверсии в территориальных водах ОАЭ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Саудовская Аравия заявила о диверсии на своих нефтяных танкерах в ОАЭ

Коммерсантъ05:14

Два нефтяных танкера Саудовской Аравии стали целью диверсии в водах ОАЭ

Газета.Ru04:38

В Саудовской Аравии заявили, что два нефтяных танкера стали целью диверсии в водах ОАЭ

ТАСС00:29

В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ

РИА Новости02:14

Саудовские власти раскрыли подробности диверсии против нефтетанкеров в водах ОАЭ

Взгляд.ру00:48

Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера

Life.ru00:39

Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефть

Известия05:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Политика

Против Порошенко начали расследование о давлении на судей

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
Обновлено в 06:23
Политика

Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае

Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники

Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Политика

В Екатеринбурге задержан бывший командующий ПВО ЛНР Владимир Муратов

В Екатеринбурге задержан бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владимир Муратов, об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 06:31
Политика

Лукашенко назвал потери Белоруссии от загрязненной нефти

Как сообщает агентство БЕЛТА, Лукашенко назвал размер ущерба огромным, по его словам, помимо недополученной прибыли, грязные нефтепродукты навредили состоянию нефтепровода и оборудованию на НПЗ.
Обновлено в 01:22
Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,52 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 43,43 копейки — до 73,5231 рубля, курс доллара увеличился на 24,16 копейки — до 65,4703 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:22
Финансы

Акции Мосбиржи упали в цене на 7,5%

Стоимость достигла 84,78 рубля за штуку Котировки ценных бумаг Московской биржи после открытия торгов сегодня, 13 мая, снизились на 7,5%, до 84,78 рубля за штуку, сообщает сайт биржи.
Обновлено в 06:21
Политика

Более трети жителей ЕС признают Крым частью России

Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Общество

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы

Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение на вечер понедельника и вторник из-за сильных дождей, грозы, града и ветра до 22 метров в секунду, сообщает управление МЧС по региону.
Обновлено в 06:12
Кино

Варис из «Игры престолов» пожаловался на финал сериала

Британский актер Конлет Хилл, исполнивший роль Вариса в сериале «Игра престолов», пожаловался на малое экранное время, уделенное его персонажу в двух последних сезонах.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Подрезали крылья: отменён второй за сутки рейс SSJ-100

Авиакомпания «Азимут» отменила вылет самолёта Sukhoi Superjet 100, который должен был ночью 13 мая выполнять рейс до Челябинска.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

В Красноярском крае пьяный отец убил 8-месячную дочь

По информации краевого СК, 3 мая 28-летний житель села Знаменка, ранее судимый за хранение наркотиков, остался дома с 8-месячной дочерью.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 02:47
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

Ксения Собчак эмоционально отреагировала на воссоединение с сыном

Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:19
Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Житель Ростовской области подозревается в тройном убийстве и поджоге

Обновлено в 04:03
Общество

Упрощается порядок назначения пенсий

Если раньше заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в конкретное отделение Пенсионного фонда России (к которому человек "приписан" по месту жительства), то теперь это можно будет сделать в любом отделении фонда в стране вне зависимости от того, где человек зарегистрирован.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты

Системная плата Biostar Racing X570GT8 получит активное охлаждение

Ассортимент материнских плат компании Biostar пополнился новой материнской платой Racing X570GT8, которая будет представлена на грядущей выставке Computex 2019.
Обновлено в 06:05
Единоборства

Сергей Харитонов – Гаджиеву: При достойном предложении я проведу бой с Емельяненко

Российский боец Bellator Сергей Харитонов ответил главе Fight Nights Камилу Гаджиеву, который предложил организовать его бой с Александром Емельяненко.
Обновлено в 05:42
Футбол

«Ливерпуль» занял первое место среди команд АПЛ по числу призовых

Были опубликованы суммы призовых, которые получили команды Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2018/19, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:26
Происшествия

Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа

Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Хоккей

Сегодня сборная России сыграет на чемпионате мира по хоккею с Чехией

Обновлено в 05:10
Политика

Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги

"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.
Обновлено в 04:51
Происшествия

На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья

В результате десяти выстрелов огнестрельные ранения дробью получили семь человек, в том числе двое детей 2009 и 2015 годов рождения.
Обновлено в 05:42
ЖКХ

Плановые отключения горячей воды начались в Москве

Горячую воду начнут отключать в Москве 13 мая, передает телеканал Москва 24. Продолжительность отключений составляет не более 10 дней.
Обновлено в 01:02
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное