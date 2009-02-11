Происшествия
Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефтьИзвестия 05:13
Атака на танкеры в Объединенных Арабских Эмиратах привела к росту цен на нефть, рассказал в беседе с «Известиями» главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров. Накануне в воскресенье, 12 мая, на четырех коммерческих судах произошли взрывы в результате диверсии в территориальных водах ОАЭ.
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Политика
Против Порошенко начали расследование о давлении на судей
Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
Обновлено в 06:23
Политика
Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае
Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники
Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Политика
В Екатеринбурге задержан бывший командующий ПВО ЛНР Владимир Муратов
В Екатеринбурге задержан бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владимир Муратов, об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 06:31
Политика
Лукашенко назвал потери Белоруссии от загрязненной нефти
Как сообщает агентство БЕЛТА, Лукашенко назвал размер ущерба огромным, по его словам, помимо недополученной прибыли, грязные нефтепродукты навредили состоянию нефтепровода и оборудованию на НПЗ.
Обновлено в 01:22
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,52 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 43,43 копейки — до 73,5231 рубля, курс доллара увеличился на 24,16 копейки — до 65,4703 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:22
Финансы
Акции Мосбиржи упали в цене на 7,5%
Стоимость достигла 84,78 рубля за штуку Котировки ценных бумаг Московской биржи после открытия торгов сегодня, 13 мая, снизились на 7,5%, до 84,78 рубля за штуку, сообщает сайт биржи.
Обновлено в 06:21
Политика
Более трети жителей ЕС признают Крым частью России
Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Общество
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы
Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение на вечер понедельника и вторник из-за сильных дождей, грозы, града и ветра до 22 метров в секунду, сообщает управление МЧС по региону.
Обновлено в 06:12
Кино
Варис из «Игры престолов» пожаловался на финал сериала
Британский актер Конлет Хилл, исполнивший роль Вариса в сериале «Игра престолов», пожаловался на малое экранное время, уделенное его персонажу в двух последних сезонах.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Подрезали крылья: отменён второй за сутки рейс SSJ-100
Авиакомпания «Азимут» отменила вылет самолёта Sukhoi Superjet 100, который должен был ночью 13 мая выполнять рейс до Челябинска.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В Красноярском крае пьяный отец убил 8-месячную дочь
По информации краевого СК, 3 мая 28-летний житель села Знаменка, ранее судимый за хранение наркотиков, остался дома с 8-месячной дочерью.
Обновлено в 04:20
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на воссоединение с сыном
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:19
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Общество
Упрощается порядок назначения пенсий
Если раньше заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в конкретное отделение Пенсионного фонда России (к которому человек "приписан" по месту жительства), то теперь это можно будет сделать в любом отделении фонда в стране вне зависимости от того, где человек зарегистрирован.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей
В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты
Системная плата Biostar Racing X570GT8 получит активное охлаждение
Ассортимент материнских плат компании Biostar пополнился новой материнской платой Racing X570GT8, которая будет представлена на грядущей выставке Computex 2019.
Обновлено в 06:05
Единоборства
Сергей Харитонов – Гаджиеву: При достойном предложении я проведу бой с Емельяненко
Российский боец Bellator Сергей Харитонов ответил главе Fight Nights Камилу Гаджиеву, который предложил организовать его бой с Александром Емельяненко.
Обновлено в 05:42
Футбол
«Ливерпуль» занял первое место среди команд АПЛ по числу призовых
Были опубликованы суммы призовых, которые получили команды Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2018/19, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:26
Происшествия
Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа
Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Политика
Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги
"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.
Обновлено в 04:51
Происшествия
На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья
В результате десяти выстрелов огнестрельные ранения дробью получили семь человек, в том числе двое детей 2009 и 2015 годов рождения.
Обновлено в 05:42
ЖКХ
Плановые отключения горячей воды начались в Москве
Горячую воду начнут отключать в Москве 13 мая, передает телеканал Москва 24. Продолжительность отключений составляет не более 10 дней.
Обновлено в 01:02
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04