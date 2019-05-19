Энергетика
Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии не сказались на добычеRT на русском 11:15
Министр энергетики страны Халед аль-Фалех на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ заявил, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии не сказались на добыче нефти королевства.
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