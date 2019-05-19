Энергетика

Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии не сказались на добычеRT на русском 11:15

Министр энергетики страны Халед аль-Фалех на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ заявил, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии не сказались на добыче нефти королевства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Саудовский министр: атаки на нефтяные объекты подрывают мировую экономику

Красная весна12:58

Атаки на нефтепроводы Саудовской Аравии не повлияли на нефтедобычу

РЕН ТВ11:35

Саудовская Аравия заявила о рисках для мирового рынка от атак на нефтяные объекты

Инфорос12:06

Атаки на нефтепроводы Саудовской Аравии не сказались на нефтедобыче

Известия11:14

Саудовская Аравия заявила о рисках для мирового рынка нефти от атак на нефтяные объекты

ТАСС11:08

Атаки на нефтяные активы Саудовской Аравии не сказались на добыче нефти страны

ПРАЙМ10:51

Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии не сказались на добыче

RT на русском11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Политика

Порошенко уволил главу своей администрации

Ранее сообщалось, что Порошенко лишился главы администрации. Уточняется, что Райнин стал главой администрации Порошенко в 2016 году.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие

В Ульяновске в 20-й раз прошел выпуск курсантов учебного центра войск связи

18 мая в 623-м межвидовом региональном учебном центре (войск связи) прошел выпуск младших специалистов.
Обновлено вчера в 06:42
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала, есть ли сценарий на шоу «Дом-2»

Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Канны-2019: самые неудачные наряды звезд

Обновлено в 05:00
Гаджеты

Google прекращает сотрудничество с Huawei

Ранее президент Трамп подписал указ, как официально утверждается, для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз.
Обновлено в 15:11
Политика

Пашинян призвал заблокировать все армянские суды

Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.
Обновлено в 12:53
Футбол

Глушаков рассказал, как начался его конфликт с Каррерой

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свой конфликт с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.
Обновлено в 15:23
Политика

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Здоровье

Стало известно, как семечки могут нанести вред организму

Выяснилось, что чистить семечки от кожуры нужно руками, а не зубами, как многие это делают, ведь если семена грязные, то пыль вместе с другими опасными микробами попадает в рот, а затем в организм.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Екатеринбурге иномарка повисла на крыше другой машины

Сегодня, 19 мая, в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Челюскинцев произошло необычное ДТП: водитель на BMW перелетел через газон и оказался на крыше другого автомобиля.
Обновлено в 09:07
Политика

Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе

Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Авто

Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров

Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.
Обновлено в 08:53
Общество

Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию

Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.
Обновлено в 14:55
Игры

21 мая в Overwatch стартует празднование годовщины игры

Overwatch будет бесплатной на всех платформах в течение недели с 21 по 28 мая. Пользователи могут предварительно скачать игру уже сегодня.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

«Базель» выиграл Кубок Швейцарии

"Базель" стал обладателем Кубка Швейцарии.
Обновлено в 09:56
Энергетика

Новак рассказал о переговорах с министром энергетики Саудовской Аравии

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на встрече со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом обсудил ситуацию на рынке нефти, вопрос обострения отношений между Саудовской Аравией и Ираном не затрагивался.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе

Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Обновлено в 12:29
Армия и оружие

Заявлено, что Израиль атакует Сирию второй день подряд. С-300 молчат

Объекты Ирана и ливанского движения «Хизбалла», расположенные на территории Сирии, подвергаются атакам ВВС Израиля второй день подряд.
Обновлено в 04:33
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Шварценеггер прокомментировал нападение в Южной Африке

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, которого ударил ногой в спину неизвестный мужчина в ЮАР, не заметил нападения.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского

Гости Зеленского Свой приезд на церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Киев уже подтвердили главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.
Обновлено в 08:18
Гаджеты

EK Water Blocks представила водоблок для компактной платы ASUS ROG Strix Z390-I

Компания EK Water Blocks представила на днях новый водоблок класса «моноблок», предназначенный для материнской платы ASUS ROG Strix Z390-I.
Обновлено в 08:15
Футбол

Сергей Хусаинов: «Москалев справился на отлично в матче между „Уралом“ и „Локомотивом“»

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов оценил действия Владимира Москалева, работавшего на матче 29-го тура РПЛ между "Уралом" и "Локомотивом" (2:2).
Обновлено в 15:31
Футбол

Семак: «Ростов» заслужил победу над «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от «Ростова» (0:1) в выездном матче 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 14:22
Футбол

«Шахтер» стал чемпионом Украины

Обновлено в 12:11
Общество

Кадыров поздравил Беглова с днем рождения

Обновлено в 14:22
Экономика

Правительство Украины обжаловало решение суда по Приватбанку

Кабинет министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда города Киева о признании незаконной национализации Приватбанка, сообщается в перечне апелляционных жалоб Окружного админсуда.
Обновлено в 08:46
Технологии

Сим-карты становятся виртуальными

На eSIM протестируют услугу сохранения номера Российские сотовые операторы продолжают готовиться к внедрению виртуальных сим-карт eSIM.
Обновлено в 13:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Саудовская Аравия
Государство в Передней Азии
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное