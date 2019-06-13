Энергетика
Атака на танкеры в Оманском заливе привела к росту цен на нефтьХакасия-Информ 00:49
Атаки в Оманском заливе привели к росту котировок на нефть на сырьевых биржах — так, котировки на Нью-йоркской бирже в минувший четверг выросли на 3,21% и составили 52,78 доллара за баррель.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:02, Ашберн
Происшествия
«Воскресший» Цапок находился в розыске
Обновлено в 07:11
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Экономика
Сбербанк откажется от банкоматов
Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Авто
Byton показал салон своего нового электрического SUV M-Byte
Китайский стартап EV Byton опубликовал новые фотографии, демонстрирующие высокотехнологичную цифровую кабину первой серийной модели — кроссовера M-Byte.
Обновлено в 06:48
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Политика
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
Экономика
Пессимизм жителей РФ по поводу экономики страны идёт на спад
Стоит отметить, что, согласно опросу, количество людей, считающих, что экономическая ситуация в стране плохая, снизилось с 45% в феврале 2019 года до 40% в июне 2019 года.
Обновлено в 07:21
Футбол
Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА
Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.
Обновлено в 04:33
Экономика
Налоговые поступления в бюджет за пять месяцев выросли на 15,7%
В федеральный бюджет за пять месяцев поступило 5,1 трлн рублей, что также на 15,7% выше значения прошлого года.
Обновлено в 07:28
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Энергетика
«Газпром нефть» назвала целью выход на дивиденды в 50% от прибыли
"Газпром нефть" ставит цель - выйти в 2019-2021 годах на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 04:09
Технологии
Look At Media проведет ребрендинг
Медиахолдинг будет называться Redefine Бренд медиахолдинга Look At Media, куда входят онлайн-издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru, завершает свою историю.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Медики в Красноярском крае не боятся увольнения
Аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter в канун дня медицинского работника подсчитали, какую зарплату готовы предложить работодатели в Красноярском крае врачам и фармацевтам.
Обновлено в 04:45
Политика
Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену
Генеральная прокуратура при поддержке Службы безопасности Украины задержала Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года референдум о самоопределении Донецка.
Обновлено в 06:46
Религия
Патриарх Кирилл назвал причины конфликта вокруг храма в Екатеринбурге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал две причины противостояния из-за возведения храма в Екатеринбурге: это плохое информационное освещение строительства и сложности церковной работы с подростками.
Обновлено в 03:47
Футбол
«Реал» подписал японского «Месси»
Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
В Китае обрушился автомобильный мост вместе с машинами
В Китае в городе Хэюань обрушился мост вместе с автомобилями. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
Обновлено в 07:48
Экономика
Чиновников лишат незадекларированных доходов
По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53
Политика
Россия заявила о готовности обеспечить электричеством Китай и Монголию
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова обеспечить бесперебойные поставки электричества в энергодефицитные регионы Китая и Монголии, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:39
Футбол
Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»
Футбольный клуб "Ростов" подписал новое соглашение с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:46
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина развелась с мужем
Ольга была замужем 14 лет, а познакомилась со своим мужем еще будучи студенткой второго курса Славянской академии культуры.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Псковские десантники отправились на учения в Сербию
Более 200 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии убыли в Сербию для участия в совместном сербско-белорусско-российском учении «Славянское братство-2019».
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме после ужина с Путиным
Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:48