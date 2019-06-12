Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец 12 июня в 05:18

В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.
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Цены на нефть взлетели

Газета.Ruвчера в 03:06

Цена на нефть марки Brent выросла до $61,69 за баррель

Московский Комсомолец01:31

Цены на нефть в Нью-Йорке выросли на 3,21% после нападения на танкеры в Оманском заливе

ТАССвчера в 12:02

Цены на нефть умеренно растут на старте торгов

Комсомольская правдавчера в 03:57

Цены на нефть растут

RT на русском01:13

Мировые цены на нефть упали на 3%

Известия12 июня в 08:21

Цены на нефть марки Brent выросли до $62,51 за баррель

Интерфакс11 июня в 11:42
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Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Обновлено в 01:00
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Развитие парламентаризма обсудят в Москве представители 110 стран

1-2 июля в Москве пройдет международный форум "Развитие парламентаризма".
Обновлено в 02:15
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Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

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Сброс воды начинает Бурейская ГЭС

Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Правозащитники сообщили о казни осуждённого за убийство в Белоруссии

Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Футбол

Эден Азар на презентации «Реала» поцеловал эмблему клуба

Обновлено вчера в 17:17
Гаджеты

Samsung представила семиметровый телевизор

Обновлено в 02:53
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Индексы США и нефть выросли после взрывов в Оманском заливе

В Оманском заливе утром в четверг, 13 июня, произошли взрывы на двух нефтяных танкерах.
Обновлено в 02:07
Наука

Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию

Обновлено вчера в 21:57
Шоу-бизнес

У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба

Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину

Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.
Обновлено в 02:36
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА

Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Политика

Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе

Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:13
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 01:25
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Общество

Ассоциация «Аутизм-Регионы» осудила Малышеву за слова о больных детях

Ассоциация «Аутизм-Регионы» раскритиковала выпуск передачи «Жить здорово!», в ходе которого телеведущая Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины».
Обновлено вчера в 20:10
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Экономика

Украинская «дочка» ВЭБа станет банком плохих долгов

«Будет работать по модели банка плохих долгов, пока не получим какого-то recovery по всем нашим кредитам», — сообщил Кузовлев.
Обновлено в 02:39
Политика

США продлили санкции против Белоруссии

Соединенные Штаты приняли решение о продлении на год односторонние санкции против Белоруссии.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент

8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие

Пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

Офицер пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинский военный расстрелял своих сослуживцев в Донбассе.
Обновлено в 02:18
Экономика

Инвестиции США в России оказались в 13 раз больше официальных

Инвестиции в 2018 году В 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России составили $13,3 млрд, сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26 млрд), сообщила ЮНКТАД.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Обновлено в 00:38
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Экономика

Кудрин заявил о жестких мерах для повышения пенсий

Глава Счетной палаты добавил, что при отсутствии роста придется принимать более жесткие меры.
Обновлено вчера в 13:15
Культура

Умер скульптор Александр Пальмин

Скульптор скончался 12 июня на 59-м году жизни после длительной болезни.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

В Кузбассе директор ЗАГСа женила лежащего без сознания мужчину

Обновлено в 02:40
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