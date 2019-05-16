Гаджеты
Asus презентовала смартфон с поворотной камеройКоммерсантъ 14:31
Тайваньская Asus представила в Валенсии (Испания) смартфон ZenFone 6 с поворотной камерой, которая позволяет использовать основную камеру для создания селфи.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:32, Ашберн
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Общество
Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева
Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Обновлено в 05:35
Гаджеты
Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV
Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
Обновлено в 07:18
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России
Обновлено в 15:46
Общество
В Курском районе инвестор-невидимка засеял арестованную землю
На землю, по которой в настоящий момент идут суды, между администрацией района и собственниками, на время слушаний был наложен арест.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
На Настасью Самбурскую напал влюбленный фанат
На Настасью Самбурскую напал влюбленный фанат Актриса едва не пострадала от нападения неадекватного поклонника.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Мама Сергея Лазарева поддержала сына перед выступлением на «Евровидении-2019»
Несмотря на весь скепсис относительно выбора российского представителя на престижном и популярном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», критику композиции и прочих недостатков Сергея Лазарева, поклонники, родные и близкие певца всячески поддерживают его в сложные дни.
Обновлено в 16:46
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика
Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США
Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 13:06
Игры
В Epic Games Store открылся предзаказ Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls
Как раз к началу Epic Mega Sale Сегодня, 16 мая, в магазине Epic Games Store началась дебютная распродажа Epic Mega Sale, охватывающая весь представленный ассортимент.
Обновлено в 13:00
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Во Владивостоке работница банка украла 28 млн рублей
Прокуратура Фрунзенского района города Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено в 13:28
Гаджеты
В Японии заканчиваются телефонные номера
Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.
Обновлено в 15:38
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство предлагает ввести ограничение на вывоз рыбы в размере трех суточных норм вылова Замглавы Росрыболовства Василий Соколов заявил, что ведомство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы в рамках закона о любительской рыбалке.
Обновлено в 11:16
Здоровье
Эксперт рассказала о недостатках рациона россиян
Обновлено в 05:40
ЖКХ
Госдума уточняет оплату за отопление с общедомовыми счетчиками
Правительственный законопроект, направленный на установление порядка определения размера платы за коммунальные услуги по отоплению в многоквартирных домах, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.
Обновлено вчера в 06:09
Авто
Внедорожник Volkswagen Tharu установил абсолютный рекорд по продажам
Компактный внедорожник Volkswagen Tharu установил абсолютный рекорд по продажам на территории Китая.
Обновлено в 05:44
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности
Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Наука
Изменение климата Земли превратили в музыку
Обновлено в 08:57
Общество
В США умер автор проекта пирамиды Лувра
В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.
Обновлено в 19:27
Политика
Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
Политика
Компания Boeing завершила обновление ПО для самолетов 737 MAX
Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения для самолетов 737 MAX, которые перестали эксплуатироваться после двух авиакатастроф.
Обновлено в 19:55