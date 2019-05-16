Гаджеты

Asus презентовала смартфон с поворотной камеройКоммерсантъ 14:31

Тайваньская Asus представила в Валенсии (Испания) смартфон ZenFone 6 с поворотной камерой, которая позволяет использовать основную камеру для создания селфи.
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Asus презентовала смартфон с поворотной камерой

Коммерсантъ14:31

Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 6 с поворотной камерой

Megaobzor.com15:38

Первый взгляд на Asus ZenFone 6 c откидной камерой

Версия.Инфовчера в 07:28

Представлен смартфон Asus ZenFone 6: аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, поворотная сдвоенная камера, экран без вырезов и цена от 40 000 рублей

iXBT.com14:30

Три в одном: каким будет новый ZenFone 6 от ASUS

Телеканал 360°вчера в 22:54

Флагман ASUS ZenFone 6 с камерой-перевёртышем официально анонсирован

3DNews14:30

Смартфон Asus Zenfone 6 получит откидную двойную камеру

Ридусвчера в 06:07
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Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Общество

Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева

Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Обновлено в 05:35
Гаджеты

Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV

Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
Обновлено в 07:18
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России

Обновлено в 15:46
Общество

В Курском районе инвестор-невидимка засеял арестованную землю

На землю, по которой в настоящий момент идут суды, между администрацией района и собственниками, на время слушаний был наложен арест.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

На Настасью Самбурскую напал влюбленный фанат

На Настасью Самбурскую напал влюбленный фанат Актриса едва не пострадала от нападения неадекватного поклонника.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес

Мама Сергея Лазарева поддержала сына перед выступлением на «Евровидении-2019»

Несмотря на весь скепсис относительно выбора российского представителя на престижном и популярном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», критику композиции и прочих недостатков Сергея Лазарева, поклонники, родные и близкие певца всячески поддерживают его в сложные дни.
Обновлено в 16:46
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика

Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США

Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено в 16:08
Экономика

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 13:06
Игры

В Epic Games Store открылся предзаказ Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls

Как раз к началу Epic Mega Sale Сегодня, 16 мая, в магазине Epic Games Store началась дебютная распродажа Epic Mega Sale, охватывающая весь представленный ассортимент.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Баллон с газом взорвался в здании Института физической химии в Москве

Обновлено в 09:13
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Хоккей

Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
Общество

Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

Во Владивостоке работница банка украла 28 млн рублей

Прокуратура Фрунзенского района города Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено в 13:28
Гаджеты

В Японии заканчиваются телефонные номера

Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.
Обновлено в 15:38
Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство предлагает ввести ограничение на вывоз рыбы в размере трех суточных норм вылова Замглавы Росрыболовства Василий Соколов заявил, что ведомство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы в рамках закона о любительской рыбалке.
Обновлено в 11:16
Здоровье

Эксперт рассказала о недостатках рациона россиян

Обновлено в 05:40
ЖКХ

Госдума уточняет оплату за отопление с общедомовыми счетчиками

Правительственный законопроект, направленный на установление порядка определения размера платы за коммунальные услуги по отоплению в многоквартирных домах, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.
Обновлено вчера в 06:09
Авто

Внедорожник Volkswagen Tharu установил абсолютный рекорд по продажам

Компактный внедорожник Volkswagen Tharu установил абсолютный рекорд по продажам на территории Китая.
Обновлено в 05:44
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности

Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Наука

Изменение климата Земли превратили в музыку

Обновлено в 08:57
Общество

В США умер автор проекта пирамиды Лувра

В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.
Обновлено в 19:27
Политика

Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
Политика

Компания Boeing завершила обновление ПО для самолетов 737 MAX

Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения для самолетов 737 MAX, которые перестали эксплуатироваться после двух авиакатастроф.
Обновлено в 19:55
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