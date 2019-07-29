Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»Газета.Ru 15:52
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере. Об этом он сообщает в своем твиттере.
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Культура
Звезда «Шерлока» озвучит мультфильм «Тигр, который пришел выпить чаю»
Исполнитель роли Шерлока Холмса в сериале ВВС «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч озвучит мультфильм «Тигр, который пришел выпить чаю», снятый по известной детской книге английской писательницы Джудит Керр.
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Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
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Google показала управление жестами в Pixel 4
Обновлено в 17:16
Музыка
Ержан Максим поедет на детское «Евровидение» от Казахстана
Обновлено в 09:55
Политика
Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено в 19:42
Политика
В Госдуме предложили создать министерство водных ресурсов
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР) предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в России министерство водных ресурсов.
Обновлено в 20:06
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
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Общество
В Госдуму внесли законопроект о передаче бесхозных животных в приюты
Законодательное собрание Ленинградской области предлагает до 2022 года продлить действие переходного периода, после которого передача животных без владельцев в приюты станет общеобязательной, соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Фонтан теплой воды забил на улице в Петербурге из-за прорыва трубы
Дефект на теплосети обнаружили при гидравлических испытаниях на улице Одоевского в Санкт-Петербурге, из-за чего произошел разлив теплой воды, сообщили РИА Новости в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 08:52
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Общество
В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 12:49
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой» на восемь лет
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал коллаж с фотографиями повзрослевших дочерей
Иван Ургант сделал необычный коллаж из снимков своих дочерей Эрики, Леры и Нины.
Обновлено в 15:04
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Происшествия
В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 человека
Не менее 52 заключённых тюрьмы в бразильском муниципалитете Альтамира погибли в результате массовых беспорядков.
Обновлено в 13:29
Экономика
ФРС США готовится опустить процентные ставки
Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.
Обновлено в 12:37
Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам
Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено в 10:21
Авто
Маленький кроссовер Toyota C-HR превратился в раллийный болид
В Toyota C-HR специалисты Cusco Racing полностью изменили подвеску и дифференциалы, а в салоне установили спортивные кресла и каркас безопасности.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Рынска показала свое лицо после операции
Рынска рассказала, что ее давно уже мучили брыли, лицо «поехало».
Обновлено в 18:50
Общество
В Тулуне закрыли федеральную трассу
В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:20
Футбол
Владислав Радимов: «Не верю в чемпионство „Спартака“»
Зрелищный футбол нравится не всем. Карпин и Черевченко – о результативной игре Другой "Ростов" – Три тура позади.
Обновлено в 17:20
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).
Обновлено в 03:45
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять препаратов, которые принимает сам с 30 лет
Доктор Александр Мясников объяснил общий принцип подбора лекарств для каждого человека и назвал препараты, которые принимает сам.
Обновлено в 10:47
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Экономика
Uber решил уволить каждого третьего специалиста по маркетингу
Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру.
Обновлено в 18:45