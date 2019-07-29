Космос

Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»Газета.Ru 15:52

Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере. Об этом он сообщает в своем твиттере.
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