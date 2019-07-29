Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»Газета.Ru 15:52
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере. Об этом он сообщает в своем твиттере.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 19:21, Вашингтон
Армия и оружие
Иран и Россия договорились расширить военное сотрудничество
В Иране сообщили о подписании с Россией документа о расширении военного сотрудничества. Об этом заявил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади.
Обновлено в 17:34
Экономика
Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»
Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
Обновлено в 15:12
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено в 18:44
Здоровье
Старейшая больница столицы получит новые площади
Новая клиника будет самой современной и высокотехнологичной не только в Москве, но и во всей России, а первые пациенты начнут лечение в начале 2020 года, — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:02
Происшествия
В Италии самолет упал на автостраду
Обновлено в 08:07
Наука
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено в 18:35
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Происшествия
Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске локализован
Цех по производству шуб на Краснослободской улице загорелся в понедельник днем, пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:36
Экономика
Bloomberg: Uber увольняет около 400 сотрудников
Компания Uber Advanced Technologies приняла решение об увольнении около 400 сотрудников, или порядка трети своего маркетингового управления в мире.
Обновлено в 16:30
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти
Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:08
Общество
В Госдуму внесли законопроект о передаче бесхозных животных в приюты
Законодательное собрание Ленинградской области предлагает до 2022 года продлить действие переходного периода, после которого передача животных без владельцев в приюты станет общеобязательной, соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Обновлено в 12:39
Политика
Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа
Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
Обновлено в 11:36
Футбол
«Леванте» снова арендует Майораля у «Реала»
Нападающий «Реала» Борха Майораль перейдет в «Леванте» на правах аренды.
Обновлено вчера в 02:32
Армия и оружие
Трамп собрался вывести войска из Афганистана до выборов 2020 года
Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Афганистана до выборов главы государства в 2020 году.
Обновлено в 12:56
Экономика
Зарплату главы Фонда развития моногородов сравнили с их бюджетами
Как следует из материалов проверки, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превышает расходы бюджетов некоторых из моногородов по итогам прошлого года.
Обновлено в 19:01
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Космос
Curiosity прислал снимки места, идеального для поиска жизни на Марсе
Curiosity отправил снимки места, которое было признано идеальным для поиска доказательств жизни на Марсе.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Авто
В Сети появились первые снимки обновленной Lada Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Культура
Дирижер Александр Вакульский скончался в Нидерландах
Дирижер Александр Вакульский скончался на 71-м году жизни в Нидерландах.
Обновлено в 12:43
Происшествия
В Астрахани госпитализировали 10 иранских моряков с признаками ОРВИ
Экипаж иранского судна обратился за медпомощью в центральном грузовом порту в Астрахани, 10 человек были госпитализированы с признаками ОРВИ, сообщил во вторник ТАСС представитель порта.
Обновлено в 17:33
Кино
В новом фильме Мартина Скорсезе снимутся Де Ниро и Ди Каприо
Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо примут участие в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», передаёт РИА Новости со ссылкой на Tusla World.
Обновлено в 16:30
Наука
Пазырыкские женщины оказались путешественницами
Представительницы пазырыкской культуры, жившие в земледельческом поселении, оказались путешественницами.
Обновлено в 12:25
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено в 14:39
Космос
Астрономы NASA открыли три экзопланеты
Космический телескоп TESS, запущенный в рамках исследовательской программы NASA, открыл сразу три экзопланеты.
Обновлено в 14:28