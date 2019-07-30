Космос
Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКСМойка78 вчера в 19:42
Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции. Фотографию астронавт опубликовал в своем Twitter. Корабль «Прогресс» покинул станцию в понедельник в 13:44 по московскому времени.
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Астронавт NASA сфотографировал с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
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