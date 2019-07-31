Футбол

Вратарь «Бернли» Хитон перейдет в «Астон Виллу»Sport24.ru вчера в 11:41

«Астон Вилла» согласовала с «Бернли» трансфер вратаря Тома Хитона. Как сообщает Sky Sports, «Вилла» заплатит за переход голкипера 8,5 млн евро.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Астон Вилла» подписала вратаря сборной Англии

Sport24.ru04:27

«Астон Вилла» купила вратаря Хитона у «Бернли» за 8 млн фунтов. Сумма летних трат клуба превысила 100 млн

Sports.ru05:22

Голкипер «Бернли» Хитон подписал контракт с «Астон Виллой»

Матч ТВ05:13

«Астон Вилла» объявила о переходе Тома Хитона из «Бернли»

РИА Новости04:50

«Астон Вилла» усилилась вратарём сборной Англии

Чемпионат04:24

Голкипер «Бернли» Хитон подписал контракт с «Астон Виллой»

Sportbox.RU05:13

Хитон перешел из «Бернли» в «Астон Виллу»

Спорт-Экспресс04:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Общество

Читинскую область и Бурятию подключают к льготам ДВФО

Читинскую область и Бурятию подключают к льготам ДВФО Сегодня в Чите на совещании «Об основных мерах по развитию Забайкальского края» премьер-министр Дмитрий Медведев подвел промежуточные итоги интеграции региона в Дальневосточный федеральный округ (ДВФО).
Обновлено в 04:26
Общество

ФБК нашел у семьи заместительницы Собянина, ответственной за выборы, имущество на 6,5 млрд рублей

По данным ФБК, семья Сергуниной владеет имуществом на 6,5 млрд рублей.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 07:29
Интернет

Google разделит кэш браузера Chrome для пресечения действия хакеров

Разработчики Google Chrome планируют реализовать в браузере функции защиты от атак по сторонним каналам и слежения за пользователем, которые злоумышленник может проводить через HTTP-кэш браузера.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Виктория Исакова впервые показала подписчикам дочь

Актриса опубликовала семейное фото Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды фильмов "Зеркало" и "Оттепель" Виктории Исаковой появилось долгожданное фото с маленькой дочерью.
Обновлено в 05:04
Гаджеты

Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон

Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

Обновлено в 06:29
Общество

Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»

Обновлено вчера в 13:28
Путешествия

На пляжи Сардинии вернули десять тонн украденного песка

Обновлено в 02:22
Политика

Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»

Обновлено в 07:17
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Происшествия

«У меня была зарплата по 500 тысяч»: убийца красавицы-блогерши закатил истерику

33-летний Максим Гареев, арестованный по делу об убийстве Екатерины Караглановой, похвастался образованностью и высоким заработком.
Обновлено в 07:02
Политика

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки очагов пожаров в Сибири

Обновлено в 05:26
Игры

Вышел трейлер постапокалиптической игры Collapsed

Обновлено в 06:30
Происшествия

Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Татарстане

Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу второго подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 05:07
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой

Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
Обновлено вчера в 12:28
Наука

На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»

В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Политика

Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской

Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Футбол

«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»

Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено вчера в 05:58
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Армия и оружие

Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников

Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Космос

С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

Суд остановил работу автоматов Healthy Food на три месяца

Работа вендинговых автоматов сети Healthy Food, принадлежих компании «До луны и обратно», остановлена на три месяца после массового отравления, заявила пресс-секретарь Гагаринский суд Москвы.
Обновлено в 07:28
Гаджеты

Владельцев Android атаковал вирус-вымогатель

Появился новый вирус, вымогающий деньги у пользователей гаджетов на базе Android.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за роль полицейского

Обновлено вчера в 10:41
Армия и оружие

Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии

Обновлено в 07:11
Футбол

«Динамо» объявило о переходе Самба Соу в «Ноттингем Форест»

Обновлено в 07:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томас Хитон
Британский футболист
Английский футболист, вратарь клуба «Бернли» и сборной Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Астон Вилла
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс. Был основан в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги Англии в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. По итогам сезона 2018/19 выиграл плей-офф Чемпионшипа и вернулся в Премьер-лигу, высший по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное