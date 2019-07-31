Футбол
Вратарь «Бернли» Хитон перейдет в «Астон Виллу»Sport24.ru вчера в 11:41
«Астон Вилла» согласовала с «Бернли» трансфер вратаря Тома Хитона. Как сообщает Sky Sports, «Вилла» заплатит за переход голкипера 8,5 млн евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Общество
Читинскую область и Бурятию подключают к льготам ДВФО
Читинскую область и Бурятию подключают к льготам ДВФО Сегодня в Чите на совещании «Об основных мерах по развитию Забайкальского края» премьер-министр Дмитрий Медведев подвел промежуточные итоги интеграции региона в Дальневосточный федеральный округ (ДВФО).
Обновлено в 04:26
Общество
ФБК нашел у семьи заместительницы Собянина, ответственной за выборы, имущество на 6,5 млрд рублей
По данным ФБК, семья Сергуниной владеет имуществом на 6,5 млрд рублей.
Обновлено в 06:24
Интернет
Google разделит кэш браузера Chrome для пресечения действия хакеров
Разработчики Google Chrome планируют реализовать в браузере функции защиты от атак по сторонним каналам и слежения за пользователем, которые злоумышленник может проводить через HTTP-кэш браузера.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Виктория Исакова впервые показала подписчикам дочь
Актриса опубликовала семейное фото Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды фильмов "Зеркало" и "Оттепель" Виктории Исаковой появилось долгожданное фото с маленькой дочерью.
Обновлено в 05:04
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»
Обновлено вчера в 13:28
Путешествия
На пляжи Сардинии вернули десять тонн украденного песка
Обновлено в 02:22
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Обновлено в 07:17
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Происшествия
«У меня была зарплата по 500 тысяч»: убийца красавицы-блогерши закатил истерику
33-летний Максим Гареев, арестованный по делу об убийстве Екатерины Караглановой, похвастался образованностью и высоким заработком.
Обновлено в 07:02
Игры
Вышел трейлер постапокалиптической игры Collapsed
Обновлено в 06:30
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Татарстане
Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу второго подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 05:07
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой
Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
Обновлено вчера в 12:28
Наука
На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»
В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено вчера в 05:58
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Армия и оружие
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
Суд остановил работу автоматов Healthy Food на три месяца
Работа вендинговых автоматов сети Healthy Food, принадлежих компании «До луны и обратно», остановлена на три месяца после массового отравления, заявила пресс-секретарь Гагаринский суд Москвы.
Обновлено в 07:28
Гаджеты
Владельцев Android атаковал вирус-вымогатель
Появился новый вирус, вымогающий деньги у пользователей гаджетов на базе Android.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль полицейского
Обновлено вчера в 10:41
Армия и оружие
Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии
Обновлено в 07:11
Футбол
«Динамо» объявило о переходе Самба Соу в «Ноттингем Форест»
Обновлено в 07:28