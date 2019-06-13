Футбол
«Астон Вилла» совершила рекордный трансферМатч ТВ 15:53
Бирмингемская «Астон Вилла» оформила трансфер нападающего «Брюгге» Весли Мораеса. По информации британских СМИ, данный трансфер стал рекордным для английского клуба. Отмечается, что он превосходит подписание Даррена Бента, который был приобретен в 2011 году у «Сандерленда» за 18 миллионов фунтов.
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Обновлено в 16:41
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Обновлено 11 июня в 06:10
Общество
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Авто
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На дороге космический аппарат превращается в купе Lexus RC F с 5-литровым бензиновым мотором на 472 л.с. и 535 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
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Мошенник обманул близких Бари Алибасова, отдав им вместо сбежавшего сфинкса по кличке Чуча другого кота.
Обновлено в 06:54
Экономика
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Обновлено 11 июня в 07:16
Происшествия
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На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М
Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня.
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Экономика
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Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
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Происшествия
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Здоровье
Эксперты назвали 6 основных плюсов веганской диеты
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Футбол
Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»
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Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
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