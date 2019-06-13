«Астон Вилла» совершила рекордный трансферМатч ТВ 15:53

Бирмингемская «Астон Вилла» оформила трансфер нападающего «Брюгге» Весли Мораеса. По информации британских СМИ, данный трансфер стал рекордным для английского клуба. Отмечается, что он превосходит подписание Даррена Бента, который был приобретен в 2011 году у «Сандерленда» за 18 миллионов фунтов.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.

Шоу-бизнес В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал, как наказывает сына за плохое поведение Телеведущий рассказал, как воспитывает сына. Иногда Дмитрий Шепелев недоволен тем, что мальчик не подчиняется его правилам.

Шоу-бизнес У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.

Политика США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе "Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.

Авто Назвали сроки появления новой Lada 4x4 Внедорожник Lada 4x4 нового поколения может выйти на рынок только в 2022 году, но еще даже не решено, на какой платформе построят новинку.

Общество Бывший глава Южно-Курильска незаконно повысил себе зарплату втрое Суд апелляционной инстанции отменил незаконное решение нижестоящего суда и обязал Константина Бутакова вернуть излишне полученные средства в бюджет.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Происшествия Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.

Наука Петербургские чомги научились использовать чаек для охраны птенцов Чомги, живущие в петербургском заказнике "Северное побережье Невской губы", научились изменять сроки инкубации яиц так, чтобы выводить и растить птенцов одновременно с черными крачками и озерными чайками.

Общество В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком Рыбальченко отметил, что гибкий отпуск может быть интересен высокооплачиваемым работницам, которые сильно теряют в доходах после рождения ребенка, а также матерям, которые не могут отдать детей в сад до трех лет.

Авто Lexus показал летающий автомобиль для новых «Людей в черном» На дороге космический аппарат превращается в купе Lexus RC F с 5-литровым бензиновым мотором на 472 л.с. и 535 Нм крутящего момента.

Происшествия Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.

Происшествия Мошенник обманул семью Алибасова на 800 тысяч, вернув не того кота Мошенник обманул близких Бари Алибасова, отдав им вместо сбежавшего сфинкса по кличке Чуча другого кота.

Экономика Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю «Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.

Происшествия В Москве загорелся Измайловский кремль На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.

Армия и оружие В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня.

Технологии Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты Китайская Huawei потребовала от компании Verizon из США заплатить ей более $1 млрд. Об этом 12 июня сообщила газета The Wall Street Journal.

Экономика Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.

Здоровье Эксперты назвали 6 основных плюсов веганской диеты Наконец эксперты решили поставить точку в этом споре и назвать 6 основных плюсов подобного рациона, эффективность которых научно доказана.