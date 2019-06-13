Футбол
«Астон Вилла» совершила рекордный трансферSportbox.RU вчера в 15:53
Бирмингемская «Астон Вилла» оформила трансфер нападающего «Брюгге» Весли Мораеса. По информации британских СМИ, данный трансфер стал рекордным для английского клуба. Отмечается, что он превосходит подписание Даррена Бента, который был приобретен в 2011 году у «Сандерленда» за 18 миллионов фунтов.
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«Астон Вилла» заплатила за Уэсли рекордные 22 млн фунтов. Бразильцем интересовался ЦСКА
Sport24.ruвчера в 14:04
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
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