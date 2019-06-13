Футбол

«Астон Вилла» совершила рекордный трансферSportbox.RU вчера в 15:53

Бирмингемская «Астон Вилла» оформила трансфер нападающего «Брюгге» Весли Мораеса. По информации британских СМИ, данный трансфер стал рекордным для английского клуба. Отмечается, что он превосходит подписание Даррена Бента, который был приобретен в 2011 году у «Сандерленда» за 18 миллионов фунтов.
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«Астон Вилла» завершила рекордный для себя трансфер, подписав форварда «Брюгге»

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«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер

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Глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон заявил, что российские школьники перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками, передает РИА "Новости".
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Умерла старейшая жительница Британии

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Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов

Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания планирует постепенно отказаться от традиционных банкоматов.
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Общество

На Москву надвигается гроза с градом

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В России появится новый бренд & Other Stories от H&M

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Происшествия

В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
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В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак

Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
Обновлено в 05:35
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
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Религия

Патриарх увидел политику в споре из-за храма в Екатеринбурге

Обновлено в 05:06
Общество

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

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Политика

Путин рассказал о последствиях выхода США из СВПД

Выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.
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Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий

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Обновлено вчера в 08:19
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Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»

Обновлено вчера в 23:40
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Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
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Look At Media проведет ребрендинг

Медиахолдинг будет называться Redefine Бренд медиахолдинга Look At Media, куда входят онлайн-издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru, завершает свою историю.
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев улетел в США с певцом Алексом Малиновским

В распоряжении Super оказалось видео, снятое очевидцами в московском аэропорту «Шереметьево» — на кадрах ролика певец Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США в компании певца Алекса Малиновского.
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Число кандидатов на пост премьера Британии сократилось до шести

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок снял свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, передаёт Sky News.
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Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам

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Рабочая неделя в России может стать четырехдневной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
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Армия и оружие

Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры

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Вудгейт возглавил «Мидлсбро», Робби Кин вошел в его штаб

У «Мидлсбро» появился новый главный тренер. «Боро» возглавил бывший защитник команды Джонатан Вудгейт.
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Екатерину Климову упрекнули за «полуголый» снимок

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Число россиян, считающих врагами Украину и США, резко снизилось

США считают врагом 67% россиян, Украину – 40%.
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Саакашвили встал на воинский учет на Украине

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Армия и оружие

Псковские десантники отправились на учения в Сербию

Учение пройдет с 14 по 27 июня, в нем примут участие порядка 600 десантников, в том числе от вооруженных сил Республики Сербия – около 300 человек, от Белоруссии - до 60.
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Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
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Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, основанный в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. По итогам сезона 2018/19 выиграл плей-офф Чемпионшипа и вернулся в Премьер-лигу, высший по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии.
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