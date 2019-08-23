Футбол

«Астон Вилла» переиграла «Эвертон» в матче чемпионата АнглииРИА Новости 17:14

Астон Вилла — Эвертон
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Вилла Парк»
Фредерик Гильбер
5′
Уэсли Мораес
21′
52′
Доминик Кэлверт-Льюин
61′
Гильфи Сигурдссон
Алекс Ивоби
62′
Бернард Анисио
Мойсе Кин
Хота Пелетейро Рамальо
Ануар Эль-Гази
77′
78′
Ришарлисон
Тео Уолкотт
80′
Андре Гомеш
85′
Шеймус Коулмэн
Махмуд Хассан
85′
Махмуд Хассан
Ахмед Аль-Мухаммади
86′
Ануар Эль-Гази
90′+5′
Футболисты "Астон Виллы" победили "Эвертон" в стартовом матче третьего тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в пятницу в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Уэсли (22-я минута) и Ануар Эль-Гази (90+5-я).
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