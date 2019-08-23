Футболисты "Астон Виллы" победили "Эвертон" в стартовом матче третьего тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в пятницу в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Уэсли (22-я минута) и Ануар Эль-Гази (90+5-я).

Политика Министр пообещал поднять флаг Украины над Владивостоком Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что не сомневается, что Киев одержит верх в "украинско-российской битве".

Политика Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.

Политика Крупнейший грузоперевозчик из Франции отказался от Севморпути Крупнейшая французская компания CMA CGM, специализирующаяся на контейнерных перевозках по морю, проинформировала о том, что отказывается использовать маршрут Северного морского пути и иные маршруты в Арктике из экологических соображений.

Политика Трамп высказался за отставку главы ФРС США Президент США Дональд Трамп не намерен препятствовать отставке главы ФРС Джерома Пауэлла.

Политика Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич».

Спорт Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Политика Савченко заявила о начале украинизации России Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Здоровье На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

Политика Зеленскому предложили план признания Крыма российским Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.

Технологии Уральский сервис для предпринимателей «Кнопка» возглавил человек из «Яндекса» В сервисе для предпринимателей «Кнопка» произошла смена генерального директора, Антон Сизов уступил свое место Сергею Герштейну, об этом сообщается на официальной странице компании в социальных сетях.

Армия и оружие Дания намерена укрепить сотрудничество с Гренландией в сфере обороны На острове будут проводить дополнительные учения и образовательные курсы Дания и Гренландия намерены усилить взаимодействие в сферах обороны и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Общество Признанную фальшивой скульптуру смогли продать за 500 тысяч фунтов На аукционе Christie's продана за 500 тысяч фунтов стерлингов скульптура Альберто Джакометти, ранее считавшаяся фальшивкой.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Шоу-бизнес Ольга Бузова раскрыла секрет идеального пресса Ольга Бузова раскрыла секрет своего идеального пресса с выделяющимися кубиками.

Авто В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.

Политика Японский министр заявил о прогрессе в торговых переговорах с США США и Япония достигли «большого прогресса» в торговых переговорах, заявил японский министр экономического возрождения Тосимицу Мотэги, сообщает агентство Reuters.

Технологии Первая плавучая атомная станция отправилась на Чукотку Ведомости сообщают, что «Академик Ломоносов» станет самой северной и первой в мире плавучей атомной электростанцией.

Авто В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».

Политика Борис Джонсон снялся в ролике ко Дню независимости Украины Видео опубликовало украинское посольство в Лондоне Глава правительства Великобритании Борис Джонсон снялся в видеоролике ко Дню независимости Украины.