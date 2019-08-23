Бирмингемская "Астон Вилла" обыграла ливерпульский "Евертон" в матче третьего тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Уэсли и Анвар Эль-Гази.

«Астон Вилла» одержала первую победу после возвращения в АПЛ

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