Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигуРБК вчера в 12:36
«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» в финальном матче плей-офф Чемпионшипа. Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
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«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» и вышла в английскую премьер-лигу
Советский спортвчера в 11:53
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Происшествия
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Обновлено вчера в 09:11
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц в отношении 72-летнего мужчины, который напал с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
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Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
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Разработчик «Авангарда» получил звание Героя Труда
Обновлено в 04:02
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Армия и оружие
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Обновлено в 04:48
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IKEA сдаст россиянам мебель в аренду
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Общество
В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН
Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
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Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми
Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
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Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
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Общество
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В Косово полиция задержала гражданина России
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