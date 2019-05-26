Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигуРБК вчера в 12:36

«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» в финальном матче плей-офф Чемпионшипа. Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
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Денисов ушел из «Локомотива», «Астон Вилла» вышла в АПЛ, а «Унион» в бундеслигу, Рамос скандалит с «Реалом», «Бостон» выиграл у «Сент-Луиса» первый матч и другие новости утра

Sports.ru00:10

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вернулась в АПЛ

Матч ТВвчера в 11:56

Принц Уильям празднует выход «Астон Виллы» в премьер-лигу. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 12:42

«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» и вышла в английскую премьер-лигу

Советский спортвчера в 11:53

«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вернулась в английскую Премьер-лигу

Чемпионатвчера в 12:18

«Астон Вилла» – «Дерби Каунти»: билет в Премьер-лигу

Все про Спорт ру26 мая в 11:31

Астон Вилла - Дерби Каунти ~ прогноз на финал за повышение в АПЛ: кто из соперников достоин играть в Премьер-лиге?

Sport-place26 мая в 11:23
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Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Обновлено в 00:32
Политика

Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове

Сербский лидер Александр Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Наталья Штурм продолжает публиковать свои «голые фотографии»

Наталья Штурм просто закидала свой микроблог фотографиями, где разгуливает голышом по берегу Черного моря, но при этом просит особо не фантазировать.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Происшествия

На Камчатке неизвестные «заминировали» аэропорт

На Камчатке неизвестные сообщили о минировании аэропорта, автостанции и торгового центра, сообщили в региональном управлении ФСБ России.
Обновлено вчера в 23:20
Общество

Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат

Правительство поддерживает законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров на законодательную инициативу депутатов Еврейской автономной области.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Силовики предотвратили теракт в Астраханской области

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили террористический акт на территории Астраханской области, сообщил руководитель следственного управления СК России по области Ибрагим Могушков на встрече с врио губернатора области Сергеем Морозовым.
Обновлено в 02:42
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

Обновлено в 04:12
Общество

Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо

Обновлено в 03:51
Авто

LADA Xray стала самой популярной моделью среди российских кроссоверов

Портал «Автостат Инфо» составил список российских кроссоверов, которые чаще всего покупали на нашем рынке в апреле этого года.
Обновлено в 02:10
Гаджеты

Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия

СК возбудил дело после нападения на редакцию в Ставрополе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц в отношении 72-летнего мужчины, который напал с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
Обновлено в 03:18
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Разработчик «Авангарда» получил звание Героя Труда

Обновлено в 04:02
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Фролов: ЗРС С-500 может легко быть уничтожена

Обновлено в 02:07
Происшествия

Полиция устроила облаву на томского «вора в законе»

«В ходе расследования установлено, что житель Томска, находясь на территории города и области, имея статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона, занимал высшее положение в преступной иерархии области», — говорится в сообщении УМВД РФ по Томской области.
Обновлено в 03:40
Авто

Новый Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа

Снимки новинки опубликовал голландский портал AutoWeek. На фото автомобиль запечатлен полностью без камуфляжа.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Экономика

IKEA сдаст россиянам мебель в аренду

В Швеции и Швейцарии IKEA занимается предоставлением в аренду мебели компаниям по подписке, в Нидерландах в кооперации с жилищной ассоциацией — студентам.
Обновлено в 04:47
Общество

В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН

Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Авто

Ferrari показал тизер нового гибридного суперкара

Итальянский производитель Ferrari опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook первое тизерное изображение своего нового суперкара с гибридной силовой установкой.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Видео раздавленных автомобилей во Владивостоке попало в соцсети

Около дома по адресу Ладыгина, 11 обрушилась подпорная стена.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Травмы ребёнку в подмосковном Ногинске могли нанести не собаки

Изучаются различные версии появления травм у двухлетнего ребёнка в подмосковном Ногинске, сообщил заместитель главы администрации Богородского городского округа Московской области Олег Шойко.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми

Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Политика

Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков

Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено вчера в 03:51
Гаджеты

Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake

Обновлено в 03:37
Общество

Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Политика

В Косово полиция задержала гражданина России

В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России, который является сотрудником ООН, заявил 28 мая президент Сербии Александар Вучич.
Обновлено в 05:07
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Астон Вилла
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, основанный в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
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